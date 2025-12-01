Köddel köszönt ránk az év utolsó hónapja – helyenként figyelmeztetést is kiadtak

Borús, ködös időt hozott december első napja. Sokfelé tartós marad a sűrű köd, a legtovább a Dunántúlon – írja a Hungaromet.

Négy vármegyére, Győs-Moson-Sopronra, Vasra, Veszprémre és Zalára elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a 6 óránál tovább tartó, sűrű köd miatt; a látótávolság alig pár száz méteres lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 7 Celsius fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghűvösebb. Késő este 0 és 5 Celsius fok valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

Kedden is döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Néhol nem kizárt gyenge csapadék. A délkeleti, keleti szél a Dunántúlon megélénkül. A maximum 3 és 8 Celsius fok között valószínű.

A hét további részére riasztást egyelőre nem adtak ki.