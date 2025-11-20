Ritkának számító vírus okoz járványt Magyarországon

A fejlett világban ritkának számító vírus okozott járványt Magyarországon – írja a 24.hu.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti járványügyi jelentései szerint 2025-ben november elejéig csaknem 1600 ember kapta el a hepatitis A nevű betegséget, ami kiugróan magas szám, a 2019-2023 között mért középérték (102) több mint 15-szöröse. A központ utoljára márciusban és júniusban adott ki közleményt sajtómegkeresésre a járványról, ám ebben leginkább csak általános információkat közöltek a betegségről.

2025 első 5 hónapjában kétszer annyi megbetegedésről érkezett bejelentés, mint az előző év azonos időszakában.

A legtöbb eset Budapesten, Pest, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében fordult elő, de az ország minden részéből érkeztek jelentések. A betegség a 3–59 év közötti korosztályokat közel azonos mértékben érintette.

Az NNGYK azt is közölte a lappal, hogy a betegség a fejlett országokban meglehetősen ritka, körülbelül 5-7 évente alakul ki hasonló járvány, hazánkban például legutóbb 2014-ben volt. A Covid-19-világjárvány miatt elrendelt lakossági korlátozó intézkedések 2020-tól aztán meggátolták ennek a vírusnak a terjedését is, azóta azonban eltelt annyi idő, hogy az esetszámok ismét emelkedni kezdtek.

A lap megkérdezte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot arról, mi lehet a magas esetszám oka, volt-e már halálos áldozat, illetve hogy az ország mely részei a leginkább érintettek, ám a cikk megjelenéséig nem kapott választ.