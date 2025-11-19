ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda
Orbán Viktor ünnepi beszédet tart október 23-án a Kossuth téren.
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor megszólalt: nincs kompromisszum!

Infostart / MTI

A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum! Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem! - írta Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán.

A bejegyzéshez csatolt videóban idézik Dávid Dórát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, aki szerint "a hozzáálláson kell változtatni, tehát, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit".

Megszólal a videóban Simonovits András közgazdász, matematikus is, aki korábban arról beszélt, hogy "kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani".

Orbán Viktor mindezekre reagálva a videóban kijelentette: "én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket, csak a testünkön keresztül vagy még úgy sem".

December elején kezdődnek az immár hagyományos tárgyalások a német közszolgálati dolgozók szakszervezete, a Verdi, és a tartományi munkáltatók között. A kollektív szerződés tető alá hozása szintén hagyományosan sztrájkkal való fenyegetésekkel, illetve tényleges munkabeszüntetésekkel jár.
A jelenlegi ukrán vezetés azt ígérte, hogy véget vet a korábbi évtizedek korrupciós szokásainak, ez azonban – részben a háború miatt – nem valósult meg – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője arra is kitért, hogy miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe.
 

Robert Fico szlovák miniszterelnök vizsgálatot rendelt el arra, hogy Szlovákia beperelheti-e az Európai Uniót az orosz gázimport leállítása miatt, miután szerinte a Bizottság nem teljesítette a korábban vállalt ellátásbiztonsági és árképzési garanciákat. A lépés azután került napirendre, hogy Szijjártó Péter már korábban jelezte: Magyarország is bírósághoz fordulna, mert szerinte az új szabályozást kereskedelempolitikai "csalással" akarják átvinni a tagállamokon.

A világ legnagyobb tudományos áttekintése szerint az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) fogyasztása károsítja az emberi test minden főbb szervrendszerét.

Two blocks of flats were attacked in the western city of Ternopil. One was almost destroyed.

