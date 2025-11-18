ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 18. kedd
Nyitókép: Unsplash

Aki lemaradt októberben, most is kérheti a pénzvisszatérítést

Infostart

A háromgyermekes anyák kedvezménye akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett októberben nyilatkozni, még most is érdemes pótolni, hiszen így akár még a novemberi fizetés is szja-mentes lehet; az októberre járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza.

Október 1-jétől él a háromgyermekes anyák kedvezménye, és a kedvezmény érvényesíthető akár már év közben is – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Minden édesanya választhat:

  • vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot,
  • vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Eddig mintegy 60 ezer édesanya választotta a gyorsabb, egyszerűbb és online nyilatkozati formát: az ONYÁ-t.

A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás, az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésére álló adatok automatikusan betöltődnek.

Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit,

az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.

Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni.

Az adóelőleg-nyilatkozatok mellett elérhető egy részletes tájékoztató, valamint egy gyakorlati útmutató kérdés-válasz formájában.

Aki lemaradt októberben, most is kérheti a pénzvisszatérítést

kedvezmény

nav

szja-bevallás

szja-mentesség

édesanyák

További tartalmak
