Infostart.hu
2025. november 13. csütörtök
Nyitókép: BKK

Komoly vállalást tett a BKK

Infostart / MTI

Jövőre folytatja nagytakarítási és ellenőrzési akcióját partnereivel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – közölte a társaság az MTI-vel.

A BKK azt ígéri, hogy egy rövid szünetet követően a rendszeres, előre tervezett takarítások 2025 utolsó heteiben is folytatódnak majd. A csütörtöki szezonzáró akció keretében megtisztult a Móricz Zsigmond körtér és környéke: a területet alaposan kitakarították, rendbe tették, és fokozott rendőri, valamint rendészeti jelenlét gondoskodott a közbiztonságról. Emellett a szakemberek szükség esetén ezúttal is segítséget nyújtottak a rászorulóknak.

A BKK 2025-ben húsz alkalommal szervezte meg köztisztasági és közrendvédelmi kezdeményezését. A fővárosi közszolgáltatók, a rendőrség és a kerületi önkormányzatok munkatársai, valamint a civilek március és november között jelentek meg egy-egy fontosabb csomópontban.

Az idén tizenhét helyszínen volt rendkívüli nagytakarítás, a KÖKI-t és környezetét háromszor, Kelenföld vasútállomást kétszer is megtisztították, illetve ellenőrizték. A forgalmas csomópontokhoz a mindennapi alapfeladataik mellett rendszeresen visszatérnek a közreműködő partnerek. A kezdeményezés a főváros 12 kerületét érintette, hét helyszín több kerület határán terül el.

Az együttműködés nemcsak a belvárosra, hanem a külsőbb, nagy forgalmú közlekedési csomópontokra is kiterjed. Budapesten hat nagy forgalmú helyszínen várható további előrelépés a köztisztaság terén, hiszen már működik a Budapesti Közművek térgondnoki szolgálata. A budapesti rendőrökkel és a kerületi közterület-felügyeletekkel együtt huszonkét szervezet működött közre a BKK idei kezdeményezésében

2025. november 13. 17:22
