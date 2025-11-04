Súlyos baleset történt Budapesten, a Róbert Károly körúton 2025. november 2-án 0 óra 30 perc körül, amikor egy megkülönböztető fény- és hangjelzést használó rendőrautó ütközött egy külső sávban álló autónak. A balesetben a civil jármű vezetője súlyos, két rendőr könnyebben sérült meg. A rendőrök egy másik járművet követtek, melynek vezetője előzőleg nem állt meg a jelzésükre, hanem a közlekedési szabályokat semmibe véve, a többi közlekedőt veszélyeztetve elszáguldott.

A baleset körülményeit a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja – derül ki a rendőrségi közlésből.

A helyszínről segítségnyújtás nélkül elmenekülő autóst, egy 22 éves férfit a Dabasi Rendőrkapitányság segítségével azonosították, és még aznap elfogták a budapesti rendőrök. Kiderült, hogy jogosítványát már korábban bevonták, a kábítószer-gyorsteszt pedig amfetamin fogyasztását mutatta ki a felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló fiatal szervezetéből.

K. Richárdot a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályán súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása bűntett és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.