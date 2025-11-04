ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.87
usd:
336.88
bux:
107135.34
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Civil autónak ütközött egy szirénázó rendőrautó – kiderült, mi történt a Róbert Károly körúton

Infostart

A civil jármű vezetője súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség közleményt adott ki az ügyben.

Súlyos baleset történt Budapesten, a Róbert Károly körúton 2025. november 2-án 0 óra 30 perc körül, amikor egy megkülönböztető fény- és hangjelzést használó rendőrautó ütközött egy külső sávban álló autónak. A balesetben a civil jármű vezetője súlyos, két rendőr könnyebben sérült meg. A rendőrök egy másik járművet követtek, melynek vezetője előzőleg nem állt meg a jelzésükre, hanem a közlekedési szabályokat semmibe véve, a többi közlekedőt veszélyeztetve elszáguldott.

A baleset körülményeit a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja – derül ki a rendőrségi közlésből.

A helyszínről segítségnyújtás nélkül elmenekülő autóst, egy 22 éves férfit a Dabasi Rendőrkapitányság segítségével azonosították, és még aznap elfogták a budapesti rendőrök. Kiderült, hogy jogosítványát már korábban bevonták, a kábítószer-gyorsteszt pedig amfetamin fogyasztását mutatta ki a felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló fiatal szervezetéből.

K. Richárdot a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályán súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása bűntett és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Kezdőlap    Belföld    Civil autónak ütközött egy szirénázó rendőrautó – kiderült, mi történt a Róbert Károly körúton

baleset

kábítószer

jogosítvány

rendőrautó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderül, melyik tagjelölt ország csatlakozhat legközelebb az EU-hoz

Kiderül, melyik tagjelölt ország csatlakozhat legközelebb az EU-hoz

Jelenleg kilenc és "fél" ország áll az uniós tagság pályáján, és van, aki már olyan jól áll, hogy a csatlakozási szerződést szeretné látni. A hamarosan megjelenő bővítési jelentésből a hivatalos kép is kiderül hamarosan, azonban már most látni lehet, ki áll legközelebb a tényleges csatlakozáshoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló, hány magyar lépett le végleg az országból: a külföldi vendégmelósok sem pótolják őket?

Sokkoló, hány magyar lépett le végleg az országból: a külföldi vendégmelósok sem pótolják őket?

2025 elején több mint 255 ezer külföldi élt Magyarországon, tízből négyen dolgoznak is az országban. Eközben több mint 41 ezer magyar vándorolt ki tavaly.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Opinion polls indicate left-wing candidate Zohran Mamdani is ahead of former state governor Andrew Cuomo for Tuesday’s race.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 09:27
Kimondhatják a halálos ítéletet a budapesti telefonfülkék jelentős részére
2025. november 4. 09:00
Lázár János benyújtotta a törvénymódosítást a Strabag miatt – itt vannak a változtatási tervek
×
×
×
×