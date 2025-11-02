ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 2. vasárnap
Közeli felvétel egy fatörzsönyön növekvő moháról.
Egy önzetlen álomnak vége: elpusztították a budakalászi Manófalvát – képek

Infostart

Vasárnap reggelre valaki, vagy valakik teljesen szétverték Manófalvát Budakalászon – olvasható a Budakalász Blogol közösségi oldalon.

„A manóházak, a kis hidak, az ajtók, a létrák, a padok, mindent darabokra törtek. Ott, ahol tegnap még gyerekek nevettek, ma csak törmelék maradt. A gyerekek sírnak, a bringások vigyorognak, a Duna-parti házakból pedig sokan megkönnyebbülten nézik, hogy »végre kevesebb lesz a turista«” – fogalmaztak.

Mint írják, ezt a helyet nem pénzért építették. Nem volt belépő, nem volt haszon. Csak egy ember, aki hitt abban, hogy lehet szépet létrehozni másoknak. Hogy a természetben is lehet kultúra. Most mindez a földdel egyenlő.

„Nem a kéreg, nem a fa, nem az uszadék pusztult el, hanem valami sokkal fontosabb. A közösség érzése, a tisztelet, a józan ész. Aki ezt tette, annak nem csak Manófalvát sikerült lerombolnia. Hanem azt a hitet is, hogy ebben az országban még lehet önzetlenül, szívből alkotni” – olvasható egyebek mellett a bejegyzésben.

Az alkotás Kánya Tamás land art művész alkotása volt. Ő az alábbi bejegyezést osztotta meg a közösségi oldalán:

(Címlapképünk illusztráció.)

