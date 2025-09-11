ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.56
usd:
333.6
bux:
102284.12
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Budapest, 2024. február 12.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Tőkeholding eredményeit és idei céljait ismertető sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2024. február 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

NGM: Határozottabban lép fel a kormány a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen

Infostart / MTI

A nemzetgazdasági Minisztérium az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készül, legutóbb több mint tíz éve volt Magyarországon ilyen vizsgálat.

„A kormány határozottan, minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. A szeptember 10-11-i országképzéssel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készülünk” – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.

A tárca megjegyezte: a Moneyval rendszeres időközönként vizsgálja a tagországokat, illetve javaslatokat tesz, hogy azok a közös irányelvek segítségével még hatékonyabban léphessenek fel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen.

Magyarországon a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.

A tájékoztatás szerint szeptember 10-11-én szakmai fórum zajlik hazánkban a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében, a Moneyval szakértőinek részvételével. Az esemény egyik fő célja, hogy a pénzmosás elleni fellépésben érintett hazai szereplők tájékoztatást kapjanak az érvényes nemzetközi elvárásokról, valamint a világ valamennyi országára kiterjedő országvizsgálati ciklus aktualitásairól. A szakmai rendezvényen a pénzmosás elleni szabályozási és felügyeleti szervek, valamint a bűnüldözési és igazságszolgáltatási hatóságok mellett az érintett piaci ágazatok is nagy számban képviseltették magukat.

A rendezvényt Nicola Muccioli, a Moneyval elnöke, Túri Anikó, az NGM közigazgatási államtitkára és Hornung Ágnes, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos nyitotta meg. Bevezetőjében Nicola Muccioli elismeréssel nyilatkozott a magyar hatóságok részvételéről a Moneyval munkájában és hangsúlyozta:

„az országvizsgálat során kiemelt jelentősége van az együttműködésnek mind Magyarország és a Moneyval, mind a hazai érintettek között”.

A közleményben Túri Anikó emlékeztetett: a legutóbbi, 2016-ban lezajlott országvizsgálat során Magyarország pénzmosás elleni rendszere már bizonyított. A hazai kormányzati és piaci szereplők azóta változatlanul elkötelezettek a hatékony pénzmosás elleni harc mellett, ezt mutatja az is, hogy az elmúlt időszakban számos előrelépés történt a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés terén, mely a jogszabályi környezetet és a hatékonyságot egyaránt érintette.

Idézték Hornung Ágnest, aki kiemelte: az NGM folyamatosan nyomon követi és koordinálja az országvizsgálatra való felkészülést, mivel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer fejlesztése a nemzetgazdaság, valamint a hazai és a nemzetközi szereplők szempontjából is kiemelten fontos.

Kezdőlap    Belföld    NGM: Határozottabban lép fel a kormány a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen

európa tanács

nemzetgazdasági minisztérium

ngm

pénzmosás

bűnüldözés

fellépés

terrorizmusfinanszírozás

moneyval

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Egyes értékelések szerint fordulat következett be a Paks 2 atomerőmű-beruházás sorsa körül az Európai Unió Bíróságának csütörtöki ítéletével, amellyel megsemmisítette az unió korábbi jóváhagyását a beruházásra. A Kormányinfón Bóka János miniszter azt mondta, nincs veszélyben a beruházás jövője, megkezdődhet az építkezés, amit később Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősített.
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs vége a hajtóvadászatnak: megszólalt az FBI a Kirk-gyilkosságról

Nincs vége a hajtóvadászatnak: megszólalt az FBI a Kirk-gyilkosságról

Továbbra is folyik a hajtóvadászat a Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivistát szerdán megölő merénylő után. Utah állam közbiztonsági tisztviselői csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak, ahol elmondták: sikerült néhány kulcsfontosságú áttörést elérniük az elkövetővel kapcsolatban - tudósított a CNN.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a súlyos igazság: ezek az ipari óriások állnak a szélsőséges időjárás mögött

Kiderült a súlyos igazság: ezek az ipari óriások állnak a szélsőséges időjárás mögött

Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'College age' killer of Charlie Kirk still at large, says FBI, as rifle found in woods

'College age' killer of Charlie Kirk still at large, says FBI, as rifle found in woods

The weapon was "high-powered" and "bolt-action", officials say - they also found footwear, palm, and forearm impressions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 17:09
Tizenhárom elektromos BYD buszt vásárol Kaposvár
2025. szeptember 11. 16:55
Index-értesülés: az szja mellett több más adónemet is megemelne a Tisza Párt
×
×
×
×