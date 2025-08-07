Ámokfutás, autós üldözés miatt kér segítséget a rendőrség

A rendőrök július 26-án, szombaton nem sokkal dél után Szekszárdon, az Augusz Imre utcában vették észre, hogy egy, a vezetéstől többszörösen eltiltott férfi beül egy világosszürke Renault-ba, majd elindul a Kölcsey lakótelep irányába.

A zsaruk egy civil autóval utánamentek, majd segítséget is hívtak. Egy rendőrautó is érkezett, de a Palánki úti körforgalomnál az igazoltatni kívánt autós nem lassított, hanem egy sor szabályt megszegve elszáguldott. A police.hu oldalon megjelent beszámoló szerint nagy sebességgel, veszélyesen szalomozott az 5112-es körforgalom után az 5112-es úton is, több járművet lehúzódásra, fékezésre kényszerített. Aztán hirtelen balra kanyarodott a „Vöröskereszt” kereszteződés irányába, majd a főút kereszteződésén is átszáguldott a stoptáblát is figyelmen kívül hagyva. Ezután Szedres irányába (63-as út) vette az irányt.

Ekkor több autót is vészfékezésre és megállásra kényszerített.

A sofőr tovább folytatta az ámokfutást Szedres felé és a településen is, majd az Ady utcán Tengelic felé kanyarodott a 6235-ös útra. Vadászmajornál a menekülő autós egy bokrokkal, fákkal benőtt földútra hajtott be.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon eljárás indult az autót vezető felsőnánai férfi ellen járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt.

A szekszárdi rendőrök kérik, hogy aki a száguldozó autós miatt a fenti időben és a fenti útszakaszok valamelyikén veszélybe került, vagy látta az esetet, jelentkezzen személyesen Szekszárdon a Tartsay Vilmos utca 2. szám alatt a Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, vagy hívja a 06-74-501-100-as telefonszám 3577-es mellékét.