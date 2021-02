Percről percre - a koronavírus-járvány pénteki hírei

2021.02.12. 07:25 A kormány már "a harmadik hullám elkerüléséért" küzd - kormányszóvivő Szentkirályi Alexandra elmondta, március végére már lesz egymillió védett ember Magyarországon.

2021.02.12. 07:18 Portugália nem kockáztat Portugália március elsejéig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett karantént csütörtökön. "A helyzet továbbra is rendkívül komoly, és megköveteli, hogy ezeket az intézkedéseket ne csak február végéig, de valószínűleg március végéig meghosszabbítsuk" - jelentette ki António Costa miniszterelnök. Hangsúlyozta: még nem érkezett el az ideje annak, hogy felvessék a karantén feloldását. Costa szerint a karantén segített a fertőzöttek és a halálozások számának csökkentésében azzal, hogy a fertőzés reprodukciós rátája 0,77 százalék, ami - mint mondta - a járvány kitörése óta a legalacsonyabb érték. Ugyanakkor kiemelte, hogy a halálozások száma továbbra is elfogadhatatlanul magas. "Nagyon is egyértelmű: úgy kell elérnünk a tavasz végét, hogy ne kerüljön veszélybe a nyár és az ősz, ami az emberek életét, egészségét, a gazdaságot és a társadalmat illeti" - emelte ki televíziós beszédében Marcelo Rebelo de Sousa elnök. A valamivel több mint 10 millió lakosú Portugália európai viszonylatban más országokhoz képest jobban vészelte át a járvány tavalyi első hullámát, de idén - részben a fokozottabban terjedő brit vírusmutáció és a karácsonyi ünnepek alatti lazítások miatt - jelentősen megugrott a fertőzöttek száma. Csaknem 14 900-an hunytak el eddig a kórban, az azonosított fertőzöttek száma 778 369. Portugáliában eddig 426 ezer ember kapta meg a védőoltást, közülük 133 ezren már a második dózist is. Costa szerint a késedelmek miatt országa csupán 1,9 millió adag vakcinához fog jutni az első negyedévben, ami kevesebb mint fele annak, amire számítottak. Bár februárban valamelyest csökkent a fertőzések és a halálozások napi száma, az ország egészségügyi ellátórendszere továbbra is túlterhelt azzal, hogy ellássa a kórházakban és intenzív osztályokon kezelt mintegy 6400 koronavírusos beteget. Több európai állam segítséget ajánlott. A német hadsereg, a Bundeswehr 8 orvost és 18 ápolót küldött Portugáliába Alsó-Százországból, akik a koronavírusos betegek ellátásában segédkeznek. Luxemburg és Franciaország szintén orvosokat és ápolókat tervez küldeni. A 10,3 milliós Portugália november 15-én bevezette a második országos karantént, egy héttel később az iskolákat is bezárták, januárban pedig elrendelték a távmunkát, ahol ez lehetséges. Az egészségügyi korlátozások a legszigorúbbak közé tartoznak Európában. (MTI)

2021.02.12. 07:07 Tiroli teszt Megkezdődött pénteken a koronavírustesztek eredményeinek ellenőrzése az ausztriai Tirol tartomány határain. Kelet-Tirolt leszámítva ugyanis csak negatív teszt felmutatásával lehet elhagyni a tartomány területét a koronavírus korábbinál jóval fertőzőbb dél-afrikai variánsának elterjedése miatt. A tartomány határain rendőrök és katonák ellenőrzik a teszteredményeket. Mintegy 1200 rendőrt és 1000 katonát mozgósítanak erre a célra. Aki nem tud felmutatni teszteredményt, az 1450 euróig (517 ezer forint) terjedő pénzbírságra számíthat. A koronavírus B.1.351 jelzésű dél-afrikai mutációjának megfékezése érdekében bevezetett intézkedés hatálya egyelőre tíz nap. A kiutazáshoz két napnál nem régebbi teszteredményre van szükség, amely követelmény alól kivételt képeznek a 10 évesnél fiatalabb gyerekek, illetve a tartományon átutazók. A szigorítás nem vonatkozik a tartomány földrajzilag elkülönülő keleti részére, valamint a csak Németország felől megközelíthető Jungholz és Hinterriss településekre. Németország egyébként csütörtökön jelentette be, hogy beutazási korlátozásokat vezet be a Csehországból és az ausztriai Tirol tartományból belépésre jelentkezőkre. Sebastian Kurz osztrák kancellár az osztrák intézkedés keddi bejelentésekor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió területén Tirol a dél-afrikai variáns eddig ismert legnagyobb járványgóca. Már több mint 300 esetben mutatták ki a koronavírus mutációját. Ausztriában eddig 429 139 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, akik közül 8138-an elhunytak a kórban. A gyógyultak száma 407 155. (MTI)

2021.02.12. 07:06 Prága a lazítás küszöbén? Vita van! Elutasította a vasárnap lejáró csehországi szükségállapot meghosszabbítását a parlamenti alsóház csütörtökön késő este. Az október 5-én kihirdetett szükségállapot immár hatodik meghosszabbítását 30 nappal, azaz március 16-ig, a kisebbségi koalíciós kormány kérte a képviselőháztól. Andrej Babis miniszterelnök a szükségállapot meghosszabbítását a romló járványhelyzetre való hivatkozással indokolta. Szerinte bizonyos óvintézkedéseket csak a szükségállapot idején lehet elfogadni. Az ellenzéki pártok elutasító álláspontjukat pedig azzal indokolták, hogy a kormány a koronavírus-járvány tavaly márciusi kitörése óta gyakorlatilag nem volt hajlandó figyelembe venni az ellenzék véleményét, javaslatait, és kaotikusan kezelte a pandémiát. Meglátásuk szerint nincs szükség ilyen hosszan tartó szükségállapotra, mert a problémákat egy válságkezelő törvénnyel is meg lehetne oldani. "Bár a tervezet már régen a képviselőházban van, elfogadásával a kormányoldal nem törődik" - jelentette ki Petr Fiala, a Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke. Több helyi elemző a nap folyamán közszolgálati hírtelevíziónak nyilatkozva úgy vélte, hogy az októberi csehországi parlamenti választásokra való tekintettel a koronavírus-járvány elleni küzdelem egyre inkább politikai színezetet kap, s a pártok a problémák megoldása helyett már inkább kampányolnak. A helyzet bonyolultságát jól mutatja, hogy a parlamenti ülés előtt négy polgári demokrata regionális elöljáró is nyílt levélben felszólította pártja képviselőit, hogy szavazzák meg a szükségállapot meghosszabbítását. Hasonlóan nyilatkozott később néhány további ellenzéki regionális elöljáró és nagyvárosi polgármester is. Az elöljárók este egyeztettek, mit tesznek, ha hétfőn megszűnne a szükségállapot. A parlament ülését az ellentétek és a viták miatt a kormányfő kérésére már röviddel megnyitása után két órára megszakították, ezt követően Andrej Babis és a parlamenti pártok vezetői zárt ajtók mögött tárgyaltak a helyzet feloldásáról. Miután a felek nem jutottak megegyezésre, Babis a szükségállapot legalább két héttel való meghosszabbítását kérte az ellenzéktől, hogy a kormány foglalkozhasson javaslataikkal és új programot dolgozhasson ki a járványhelyzet kezelésére. A pártelnökök eredménytelen megbeszélését követően a képviselőházban egész nap éles és indulatos vita zajlott a kormányzó és az ellenzéki pártok között a járványhelyzet kezeléséről. Az ellenzék minden problémáért a kormányt tette felelőssé, míg a kormánypárti képviselők szerint az ellenzék csak politizál, és nem hajlandó a konstruktív együttműködésre. A kedélyeket tovább borzolta, hogy a Seznam.cz hírportál kiderítette: koronavírusos Bartha Tünde, a kormányfő hivatalvezetője. Emiatt a kormányfő néhány közeli munkatársa karanténba vonult, de maga Andrej Babis nem. Bartha Tünde szerint Babisnak azért nem kell karanténba vonulnia, mert már megkapta a koronavírus elleni vakcina mindkét adagját. Több politikus és egészségügyi szakértő ezért élesen bírálta Babist. Jan Hamácek, a kormány alelnöke megismételte korábbi kijelentését, miszerint ha nem sikerül meghosszabbítani a szükségállapotot, összeomlik a rendkívül leterhelt cseh egészségügy, mert a kabinet nem fogja tudni biztosítani a működéséhez szükséges rendkívüli feltételeket, például a katonaság vagy az orvostanhallgatók segítségét. "Amennyiben a szükségállapot nem lesz meghosszabbítva, Csehország úgy kerül be a történelembe, mint egy olyan állam, amely háború idején hajtott végre leszerelést" - mondta a képviselőházban Hamácek. Csehországban a járvány tavaly márciusi kitörése óta több mint egymillió ember fertőződött meg, több mint kilencszázezren már kigyógyultak a kórból. A járvány áldozatainak száma meghaladta a 17 700-at. A kórházak rendkívül leterheltek, több mint hatezer koronavírusos beteget kezelnek, közülük mintegy ezer ember állapota tekinthető súlyosnak. A kormány péntektől kezdve lezárt három járást, és jobban korlátozta az ottani lakosság mozgását. Az intézkedés betartását a rendőrség fogja ellenőrizni. (MTI)

2021.02.12. 06:36 Körkép a világból A világon 107 778 268 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 368 341, a gyógyultaké 60 299 269 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban az intézet 107 339 144 fertőzöttet, 2 354 416 halottat és 60 025 308 gyógyultat tartott nyilván. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 27 390 465 fertőzött volt eddig a napig, és 475 291-en haltak meg. Indiában 10 880 603 fertőzöttet, 155 447 halálos áldozatot és 10 589 230 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 9 713 909 fertőzöttről, 236 201 halálos áldozatról és 8 637 050 gyógyultról tudni. Az Egyesült Királyságban 4 010 376 a fertőzöttek száma, és 115 748-an haltak meg a betegségben. Oroszországban 3 983 031-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 77 415-re, a gyógyultaké pedig 3 499 230-ra emelkedett. Franciaországban 3 465 964 fertőzöttet és 80 951 halálos áldozatot regisztráltak. Spanyolországban 3 041 454 fertőzöttről és 64 217 halálos áldozatról számoltak be. Olaszországban 2 683 403 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 92 729, és 2 185 655-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Törökországban 2 564 427 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 27 187. Németországban 2 321 225 a fertőzöttek száma, 64 224 a halottaké, 2 109 508-an meggyógyultak. Kolumbiában 2 179 641 fertőzöttet és 56 983 halálos áldozatot tartanak nyilván. Argentínában 2 008 345 a fertőzöttek és 49 874 a halottak száma. Mexikóban 1 968 566 az igazolt vírusbetegek és 171 234 a halottak száma. Lengyelországban 1 570 658 a regisztrált fertőzöttek, 40 177 a halálos áldozatok és 1 324 101 a meggyógyultak száma. Iránban 1 496 455 fertőzöttet, 58 751 halálesetet és 1 278 857 gyógyultat tartanak számon. A Dél-afrikai Köztársaságban 1 484 900 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 47 382-en meghaltak, 1 377 980-an pedig felgyógyultak. Ukrajnában 1 302 811 fertőzöttet jegyeztek fel, 25 330 a halottak száma és 1 138 136-an meggyógyultak. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 100 527 fertőzéses esetet tartottak nyilván péntek reggel, valamint 4827 halálos áldozatot és 94 413 gyógyultat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el. (MTI)

2021.02.12. 06:35 200 millió plusz! Az Egyesült Államok újabb 200 millió adag koronavírus-vakcinát vásárolt, ami azt jelenti, hogy minden felnőtt számára biztosított lesz a kétdózisú oltás - jelentette be Joe Biden amerikai elnök az Országos Egészségügyi Központban (NIH) csütörtökön. "Most annyi oltóanyagot vásároltunk, hogy be tudjuk oltani az összes amerikait" - fogalmazott. "Egyenként 100 millió adagot vásároltunk a Pfizertől és a Modernától, így a készletünk 600 millió adagra nő majd" - jelentette be Biden. "További jó hír, hogy mindkét vállalattal megállapodtunk, és most már szerződés kötelezi őket arra, hogy felgyorsítsák a 100 millió adag leszállítását, amit a korábbi június végi időpont helyett május végére vállaltak" - mondta az amerikai elnök. Mintegy 330 millió lakosával, akik közül 73 millióan 18 év alattiak, az Egyesült Államoknak további 60 millió adagra lenne szüksége, hogy minden egyes amerikait be lehessen oltani. De sokan vannak az országban, akik kijelentették, hogy nem hajlandóak elfogadni a vakcinát, és a gyermekek számára nincs még engedélyezett oltás. A Pfizer vakcinája akár 16 éves gyermekeknek is beadható, de a Moderna oltása csak 18 éves és idősebb felnőttek esetében alkalmazható. Ezek az életkori határok azonban hamarosan kibővülhetnek - mondta még januárban az amerikai kormány koronavírus elleni munkacsoportjának víruskutatója. Anthony Fauci egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Moderna már teszteket folytat egy 12 éves és idősebb gyermekek számára is megfelelő oltással kapcsolatban, ezért arra számít, hogy tavasz végére, nyár elejére a fiatalabb korosztálynak is lesz vakcinája. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint csütörtökig több mint 68 millió adag oltást osztottak szét az országban, és ezek mintegy 68 százalékát beadták. (MTI)

2021.02.12. 06:24 Friss infók a brazil mutáns veszélyességéről A koronavírusnak a brazíliai Amazonas-vidéken azonosított új mutációja háromszor fertőzőbb a kórokozó globálisan domináns formájánál, de az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a vakcinák hatékonyak ellene - közölte Eduardo Pazuello brazil egészségügyi miniszter csütörtökön anélkül, hogy bizonyítékokkal támasztotta volna alá kijelentését. A brazíliai Amazonas állam fővárosában, Manausban kialakult súlyos járványhelyzet miatt nyomás alá került tárcavezető meghallgatásán a brazil szenátusban arról próbálta biztosítani a képviselőket, hogy a fertőzöttek számának utóbbi hónapokban tapasztalt váratlan megugrása ellenére ellenőrzés alatt tartják a helyzetet. Azt mondta, az oltás szempontjából szóba jövő lakosság felét júniusig tervezik immunizálni, a másik felét pedig az év végéig. Ugyanakkor az ország eddig a lakosság alig felének tudott vakcinát lekötni. Brazília három hete indította meg az oltási kampányát a Sinovac kínai és az AstraZeneca brit cégek vakcináival. Pazuello nem tért ki arra, hogyan mérték fel az említett oltóanyagok hatékonyságát a manausi vírusvariációval szemben. "Hála Istennek, az elemzések alapján egyértelmű értesüléseink vannak arról, hogy a vakcinák hatnak ezen variáns ellen" - jelentette ki Pazuello. "Ennek ellenére jóval fertőzőbb. Vizsgálataink szerint háromszor annyira fertőző" - tette hozzá. A brazil egészségügyi minisztérium, amely nem tett közzé információt a tárcavezető által hivatkozott elemzésekről, eddig nem reagált megkeresésekre. A brazíliai Butantan közegészségügyi intézet, amely a Sinovac céggel partnerségben teszteli és gyártja a CoronaVac kínai védőoltást, közölte, hogy tanulmányozza a manausi variánst, ugyanakkor legkorábban két hét múlva lehet eredményekre számítani. A Fiocruz központ, amely az AstraZeneca céggel állt össze az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett vakcinájának gyártására, szintén közölte, hogy tanulmányozza az oltóanyagának hatékonyságát a mutáció ellen, és ennek érdekében mintákat küldött Oxfordba. A koronavírusnak már 236 201 halálos áldozata van a több mint 210 millió lakosú országban, ami a második legnagyobb halálozási szám a világon az Egyesült Államok után. A regisztrált fertőzöttek számát tekintve Brazília 9,6 millióval a harmadik az Egyesült Államok és India után. (MTI)

2021.02.12. 06:19 Hiába küzd a világ a gyerekmunka ellen, a járvány fűti A koronavírus-járvány veszélybe sodorja a gyermekmunka visszaszorításában elért eredményeket Latin-Amerikában - közölte a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) csütörtökön, a gyermekmunka felszámolása nemzetközi évének kezdete alkalmából. Az ILO szerint mintegy 300 ezer gyermek kényszerülhet munkavégzésre a pandémia gazdasági kihatásai miatt Latin-Amerikában, illetve a karibi térségben. Vinicius Pinheiro, a szervezet regionális vezetője szerint 25 év előrelépést követően a világjárvány egy évtizedre vetheti vissza a térséget a gyermekmunka visszaszorításában. Juszuf Abdel-Dzselil, az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) regionális igazgatója figyelmeztetett, hogy a járvány gazdasági kihatásai az iskolák bezárásával és egyéb tényezők közrehatásával elképesztően káros következményekkel bírhatnak egy egész nemzedék számára. Az ILO és az ENSZ mellett működő Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottság (CEPAL) tavaly júniusi jelentése szerint a térségben mintegy 10,5 millió 5 és 17 év közötti gyermek dolgozott. 2016-os adatok szerint az azt megelőző nyolc év során 10,8-ról 7,3 százalékra csökkent a dolgozó gyermekek aránya. Az ILO adatai szerint világszerte mintegy 152 millió gyermek - túlnyomó többségük Ázsia és Afrika országaiban - dolgozik, legfőképpen a mezőgazdaságban, bányászatban, illetve háztartási és kisipari munkákat végezve. A gyermekmunka felszámolásának nemzetközi éve egy olyan kezdeményezés, amely az ENSZ azon fejlesztési célját szolgálja, hogy a gyermekmunkát 2025-ig teljesen megszüntessék. (MTI)

2021.02.12. 06:10 Ötnapos karantén az Australian Open helyszínén Ötnapos karantént rendeltek el Ausztrália második legnépesebb városában, Melbourne-ben a koronavírus Nagy-Britanniában azonosított jóval fertőzőbb mutációjának elterjedése miatt - jelentette be pénteken Daniel Andrews victoriai miniszterelnök . Az intézkedés hátterében az áll, hogy a vírusvariáns egy járványgóca alakult ki egy helyi hotelben, ahol a külföldről visszatérő utazókat helyezik karanténba. Eddig tizenhárom esetet regisztráltak a szállodában. "Mivel nagyon fertőző és gyorsan terjed (a vírusmutáció), meg kell szakítani a láncolatot" - hangsúlyozta Andrews újságíróknak nyilatkozva. Mint mondta, azt kell feltételezni, hogy a lakosság körében több eset is van, mint amit sikerült kimutatni és a vírusvariáns minden eddiginél gyorsabban terjed. A korlátozások értelmében a lakosoknak otthon kell maradniuk, kivételt képez a nélkülözhetetlen munkák elvégzése, az orvoslátogatás, az élelmiszervásárlás, illetve az edzés. Emellett mindenhol maszkot kell viselni. Betiltották a gyülekezéseket, esküvőket és vallási rendezvényeket is. Az Australian Open teniszbajnokságról kitiltották a nézőket. Ausztráliában a járvány kitörése óta 28 887 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, akik közül 909-en hunytak el. (MTI)

