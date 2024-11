Súlyos légitámadás ért egy ukrán várost - videó

A tisztségviselő hozzátette, hogy az utóbbi 24 órában az orosz csapatok 15 légicsapást mértek a régió településeire, köztük a megyeszékhelyre.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy az orosz erők tüzérségi és légitámadásokat intéztek a régió több települése, köztük Herszon város ellen. A támadásokban öt civil megsebesült, megrongálódott kilenc lakóház, egy raktárépület, egy garázs, egy trolibusz és több személygépkocsi.

⚡ Russian forces conducted 15 air strikes against Zaporizhzhia region in the last 24 hours alone, according to the region's governor.



One person was killed, and one child sustained injuries.



