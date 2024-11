Kudarccal végződhet a bakui klímakonferencia

Az azerbajdzsáni COP29-elnökség közölte, hogy szombat délután közzétesz egy végleges kompromisszumos javaslatot, majd azt az esti órákban a plenáris ülésen nyújtja be jóváhagyásra. A vitás kérdések központjában az áll, hogy mennyivel kellene növelni a fejlődő országokba irányuló pénzügyi támogatásokat, és ezt ki finanszírozza.

A tárgyalófelek egész szombatra virradó éjjel dolgoztak az újabb kompromisszumos javaslaton, és napközben ismét összeültek, de az afrikai és a kis szigetországok az újabb felajánlásokat is elutasították. A Kis Szigetállamok Szövetségének (Alliance of Small Island States) képviselői végül el is hagyták a tárgyalótermet.

BREAKING: the small island states & least developed countries have walked out of #CoP29.

No deal is better than a bad deal, one that in some respects arguably goes back even relative to #CoP28… Huge…

Will this CoP be a bigger failure even than Copenhagen? It’s now possible. pic.twitter.com/sFlxLu2HU0 — Rupert Read ? ? (@GreenRupertRead) November 23, 2024

"A jelenlegi megállapodás számunkra elfogadhatatlan. Beszélnünk kell a többi fejlődő országgal, és el kell döntenünk, hogy mit tegyünk" - mondta Evans Njewa, a Legkevésbé Fejlett Országok nevű csoport elnöke. Susana Mohamed kolumbiai környezetvédelmi miniszter pedig csalódottságának és elégedetlenségének adott hangot az újabb ajánlattal kapcsolatban.

A pénteken született utolsó hivatalos tervezet 2035-ig évi 250 milliárd dollárt ígért, ami több mint kétszerese a 15 évvel ezelőtt kitűzött 100 milliárd dolláros célnak, de messze elmarad a szakértők szerint szükséges évi több mint 1000 milliárd dollártól. Az AP hírügynökség értesülése szerint a szombaton megvitatott tervezet 300 milliárd dollárról szólt. A fejlődő országok delegációinak szombaton haza kell térnie. Mohamed Adow, a klímaváltozással foglalkozó Power Shift Africa agytröszt munkatársa szerint emiatt nagy a kockázata annak, hogy végül olyan kompromisszumba kell belemenniük, amely nem elegendő a klímaváltozás elleni küzdelemre.

Cedric Schuster, a Kis Szigetállamok Szövetsége szamoai elnöke közleményben kérte a COP29 elnökségét, hogy hallgassa meg érveiket, miután - mint fogalmazott -

"nem voltak részesei annak a vitának, amelyből ezek a kiegyensúlyozatlan szövegek születtek".

A 2015-ös párizsi tárgyalásokon elért megállapodás értelmében a gazdag országok kötelesek segíteni a klímaváltozás hatásainak leginkább kitett országokat. A fejlődő országok 1300 milliárd dollárt kérnek az aszályokhoz, az árvizekhez, a tengerek emelkedéséhez és a szélsőséges hőséghez való alkalmazkodás elősegítésére, a szélsőséges időjárás okozta károk megtérítésére, valamint a tiszta energiára való átállásra.

"Nem fogjuk hagyni, hogy a legkiszolgáltatottabbakat, különösen a kis szigetországokat becsapja az a néhány új, gazdag, fosszilis energiahordozókkal rendelkező ország, amelyek sajnos ebben a szakaszban az azerbajdzsáni elnökség támogatását élvezik" - jelentette ki Annalena Baerbock német külügyminiszter konkrét országok megnevezése nélkül.

Európa "vállalni akarja felelősségét, de olyan ígéreteket kell tennie, amelyeket be is tud tartani" - tette hozzá Baerbock.

A klímaaktivisták szombaton is folytatták tiltakozásukat a COP29 helyszínén ambiciózusabb pénzügyi megállapodást követelve, és azt sürgetve, hogy az országok fokozatosan hagyjanak fel a bolygót felmelegítő fosszilis energiahordozók használatával.