Nagyszabású NATO hadgyakorlatot tartottak a Baltikumban

A londoni védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a gyakorlaton a Közös Expedíciós Haderő (Joint Expeditionary Force, JEF) nevű észak-európai katonai szövetség tagjai vettek részt. A JEF, amelynek létrehozását London 2012-ben kezdeményezte, hivatalosan a 2014-es walesi NATO-csúcson jött létre Nagy-Britannia mellett Izland, Norvégia, Dánia, Hollandia, Lettország, Litvánia, Észtország, Svédország és Finnország részvételével, mindenekelőtt gyorsreagálású expedíciós katonai műveletek végrehajtására.

A brit védelmi tárca beszámolója szerint a tíz tagország fegyveres erői a most befejeződött egyhónapos lettországi hadgyakorlaton a NATO keleti szárnyának gyors védelmi megerősítését gyakorolták, egyben demonstrálták, hogy

A minisztérium ismertetése szerint a gyakorlatsorozat létfontosságú eleme volt annak tesztelése is, hogy a JEF-szövetség milyen gyorsan tud együttes bevetéseket végrehajtani európai területen rövid idő alatt kialakuló fenyegetésekkel szemben.

I was impressed to see the troops in action during exercise Resolute Warrior at Ādaži Military Base in #Latvia ??.#NATO exercises make us better prepared to deter any aggression and demonstrate our ability to defend all Allies. pic.twitter.com/WE602iZmXZ