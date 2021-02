Izrael és Görögország meg is egyezett a nyári vakációról

Görögország és Izrael hétfői megállapodása szerint szabadon mozoghatnak a két ország között azok, akik megkapták a védőoltást.

Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök az EU-t is egységes vakcinaútlevél bevezetésére sürgette – azért, hogy segítse hazája turisztikai ágazatát. Az ötletet támogatta Portugália is – melyet most viszont a veszélyesebb, brazil vírusvariáns sújt. Franciaország viszont hevesen ellenzi az elképzelést.

Brüsszel ingadozik, és egyelőre csak „orvosi igazolásban” gondolkozik.

A javaslat szerint az egész unióban érvényes dokumentum egyszerűen megemlítené, hogy gazdája kapott-e, mikor és milyen vakcinát.

Margaritisz Sinasz bizottsági alelnök szerint az igazolás „megnyitná az ajtót a korlátozások feloldása előtt” és „elősegítené az utazásokat is”. Ehhez azonban megfelelő számú európainak kellene beoltatnia magát, mielőtt politikai döntést hozhatnának az oltottak mozgásáról – tette hozzá. Magyarország csütörtökön jelentette be, hogy immunitási igazolványt ad ki.

A vakcina beadása alapján kapott előnyök a bírálók szerint diszkriminációt jelentenek, és sértik a személyes információ szabadságának elvét is.

Visszatérve Görögországhoz és Izraelhez, a két ország most kölcsönösen elismerte a mindkettejüknél már bevezetett „zöld útleveleket”. Ezekkel

„korlátozás nélkül lehet mozogni, nem kell karanténba vonulni, nem kell csinálni semmit”

– fogalmazott Benjamin Netanjahu izraeli miniszerelnök.

A védőoltásprogramban világelső Izrael Ciprussal is folytat tárgyalásokat, és puhatolózó megbeszélésekbe kezdett Kínával – írta a South China Morning Post nevű hongkongi lap. A Ynet izraeli portál pedig azt említette meg, hogy az ország Szerbiával és Romániával is megállapodásra juthat a zöld útlevelek kölcsönös elismeréséről.

Izrael azért tudta gyors ütemben immunizálni lakosságát, mert megállapodást kötött az egyik vakcinagyártóval, a Pfizerrel, hogy valós időben ad át adatokat, ami alapján fel lehet mérni, hogy kialakul-e a nyájimmunitás.

Helyi illetékesek elismerték: egyelőre nem tudni, hogy a két dózis is teljes védelmet ad-e, és megakadályozza a fertőzés átadását.

A 60 év felettiek esetében azonban 46 százalékkal, a fiatalabbak esetében pedig 18 százalékkal estek vissza a fertőzések az izraeli oltóprogram kezdete óta.

Nagy-Britanniában közben a nyári vakáció kérdésében ellentmondóan fogalmaz a kormány. Miután egyik minisztere azt mondta: az emberek valószínűleg lemondhatnak a nyaralásról, Boris Johnson miniszterelnök megjegyezte: akinek beadták a két dózist, az talán utazhat. Johnson megerősítette, hogy tárgyalások folynak például az Egyesült Államokkal, Szingapúrral és a légitársaságokkal „egy nemzetközi igazolványrendszerről”. Egy brit miniszter tavaly novemberben és néhány napja is tagadta, hogy vakcinaútlevelet vezetnének be.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP/Menahem Kahana