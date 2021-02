Egyetlen üdítős dobozba beleférne az összes koronavírus-részecske

Amikor felkérték arra, hogy kalkulálja ki, mennyi helyre lenne szüksége annak, aki a világon létező összes koronavírust egyetlen helyre szeretné sűríteni, Christian Yates matematikus sem tudta még, mi lehet a válasz. A BBC cikke szerint – melyet eredetileg a The Conversation hasábjain jelentettek meg – megkérdezte a feleségét, aki így válaszolt: "Vagy egy ötvenméteres medencét töltene meg, vagy egy teáskanálnyi lenne mindössze. Ezekre a kérdésekre ilyen válaszok szoktak születni."

Nos, mint kiderült, Yates felesége egyáltalán nem állt messze az igazságtól, bár azt is fontosnak tartja leszögezni a matematikus, hogy becslésről van szó, amelyet minden bizonnyal lehetne még egy kicsit finomítani. Számításait azzal kezdte, hogy megpróbálta megsaccolni, hány részecske is lehet jelenleg a világban a vírusból. Ehhez az általunk is hasznát Our World In Data segítségét vette igénybe – eszerint napi félmillió ember tesztje pozitív a világban, de természetesen ennél sokkal többen fertőződnek meg naponta, hiszen van, ahol a tesztelés nem elérhető, vagy nem tudnak elég embert szűrni. Statisztikai és epidemiológiai modellezések alapján

inkább 3 millió lehet a valós szám.

A vírusmennyiség

Az egyes betegekben jelen levő vírus mennyisége függ attól, mióta fertőzöttek: nagyjából a hatodik napon tetőzik a mennyiség, majd csökkenni kezd. Egy kutatás szerint a tetőzés időpontjában nagyjából 100 milliárd koronavírus-részecske lehet az emberi szervezetben. Ehhez az értékhez Yates azért szintén hozzáadott még, hogy biztosan ne becsülje alul.

A részecskeméret

Számításai szerint a fenti adatokból kiindulva bármely adott napon kétmilliárd milliárd koronavírus-részecske van jelen a Földön. Ez hatalmas szám, megegyezik a bolygónkon található homokszemekével. A koronavírus részecskéi ugyanakkor igazán aprók, átmérőjük 80-120 nanométernyi mindössze – az emberi hajszál vastagságánál ezerszer kisebb.

Yates 100 nanométeres mérettel számolva úgy találta, egyetlen részecske 523 ezer köbnanométer térfogatú. Ez az apró térfogat felszorozva a vírusmennyiség óriási számával 120 millilitert eredményez. Mivel azonban a kis gömbök nem férnek el túl szorosan egymás mellett, a mennyiség által elfoglalt hely nagyjából 26 százaléka holt tér. Eszerint

160 milliliternyi helyre lenne szükségünk.

Még ha a tüskefehérje kitüremkedésével is számolunk, akkor is csak egy kisebb üdítős dobozra lenne szükségünk, ha az összes SARS-CoV-2-részecskét szeretnénk tárolni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Nica444 Pixabay