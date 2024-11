Gyenesei Leila: új vezetéssel és más szemlélettel nagy lendületet kaphat az öttusa

A világbajnok Gyenesei Leilát is beválasztották a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségébe a rijádi tisztújító kongresszuson, így több mint tíz év után újra van magyar diplomata a szervezet irányító testületében. Gyenesei Leila a médiáért fog felelni elnökségi tagként. További jó hír, hogy a nemzetközi szövetség technikai bizottságába újra bekerült Kulcsár Ágnes, míg a business affairs bizottságnak Vízkeleti Péter, a Magyar Öttusa Szövetség ügyvezető igazgatója is a tagja lett, akit emellett beválasztottak az európai szövetség elnökségébe is. Mind a négy megbízatás a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig szól. A rijádi eseményen azt is bejelentették, hogy 2026-ban Budapest lesz a házigazdája a következő világkongresszusnak, valamint szakmai elismeréseknek is örülhettek a magyarok: a párizsi olimpián aranyérmes Gulyás Michelle lett az év női versenyzője, Geleta Balázs pedig a legjobb edzőnek járó díjat vehette át.

Gyenesei Leila az InfoRádióban elmondta: személyesen is nagy megtiszteltetés számára, hogy bekerült a nemzetközi szövetség elnökségébe, de még fontosabbnak tartja, hogy ezzel

a magyar öttusa „visszakerült a nemzetközi sportdiplomácia térképére”.

Hozzátette: a megszerzett érmek alapján továbbra is a magyar a legeredményesebb nemzet az olimpiai öttusaversenyek tekintetében, ezért úgy véli, nagyon lényeges, hogy legyen képviselete Magyarországnak a nemzetközi szövetség legfőbb döntéshozó szervében, márpedig az elmúlt tizenkét évben ez nem volt így.

Mint fogalmazott, mindenképpen meg szerette volna ragadni a lehetőséget, amikor a magyar szövetség elnöke, Balogh Gábor felkérte őt, hogy jelöltesse magát, és jólesett neki, hogy a hazai szövetség vezetése őt tartotta a legmegfelelőbb és legalkalmasabb személynek az elnökségi tagságra a nemzetközi szervezetben. „Ez nem feltétlenül egy politikai szerep, hanem én kifejezetten a médiáért leszek felelős a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségében, ami tulajdonképpen a munkám, hiszen a sporttelevíziózás tölti ki a mindennapjaimat. Tudom, miről van szól, és van egy olyan fajta háttér, tudás mögöttem, amibe bele tudok majd kapaszkodni. Azt hiszem, ezeket a tapasztalatokat, tudom majd hasznosítani” – magyarázta Gyenesei Leila.

Mint mondta, a felkérést követően nem sokat hezitált, mert azonnal megjött a kedve a feladathoz, illetve nagyon jól ismeri belülről a sportágat világbajnok öttusázóként. Úgy véli, egy ilyen feladat elől egyszerűen nem szabad elugrani, sőt nagy lelkesedéssel vetette bele magát a jelentkezésbe, a felkészülésbe, és ugyanilyen elánnal szeretné végezni a munkáját immár megválasztott elnökségi tagként is. Kiemelte, hogy minden lehetséges támogatást megkapott a magyar szövetségtől, amiért nagyon hálás. Úgy érzi, sokat számított a prezentációja bemutatásakor és a választásnál, hogy már sok tapasztalatot szerzett a média világában, és a küldöttek is értékelték a szakmai hátteret, valamint a tudásanyagot a rijádi kongresszuson.

„Nem azt keresték, hogy ki kivel van jóban, hanem igenis a szakmaiságot vették figyelembe”

– fogalmazott az egykori olimpikon.

Mint mondta, sokat számított a versenyzői múltja, és el is hangzott a kongresszuson, hogy arra ösztönzik a korábbi öttusázókat, segítsék tapasztalataikkal adott esetben valamilyen vezetői, irányítói pozícióban, bizottsági tagként vagy esetleg más területen is a sportágat, ha éreznek magukban erre ambíciót.

Új korszak kezdődik

A következő olimpián már nem lesz az öttusa versenyszámai között a lovaglás, hanem az akadályverseny kerül be a helyére. Gyenesei Leila úgy gondolja, ezzel a változtatással nagyobb népszerűségre tehet szert a sportág, és remélhetőleg a televízióban is jobban el lehet adni. Ugyanakkor hozzátette: „nagyon fájdalmas áron kellett meghozniuk ezt a döntést” az illetékeseknek. Az elsődleges szempont most az, hogy minél több országot bevonjanak az öttusába, illetve minél többen rendezzenek versenyeket, hogy sok emberhez eljusson a sportág. A világbajnok öttusázó reméli,

új országok is felkerülnek az öttusa térképére vagy rendezőként, vagy versenyzők küldésével.

Gyenesei Leila hozzátette: a nemzetközi szövetség törekvéseit elősegítheti, hogy az akadályversenyt sokkal több ország le tudja bonyolítani, mert nem olyan nehéz megépíteni egy-egy ilyen pályát. Hatalmas változásnak tartja azt is, hogy Robert Stull személyében amerikai elnöke lett a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek. A 62 éves sportvezető vívásban és öttusában is képviselte hazáját az olimpiákon, így egyáltalán nem ismeretlen számára a közeg. Az eddigi elnök, a 78 esztendős Klaus Schormann 31 év után köszönt le, és a távozásával új kapuk nyílhatnak meg.

Gyenesei Leila kiemelte: egy amerikai olimpia következik, 2028-ban Los Angeles lesz a házigazda, a Nemzetközi Öttusa Szövetség irányítását pedig éppen egy amerikai sportvezető veszi át, aki szerinte nagy lendülettel, komoly tapasztalatokkal veti majd bele magát a munkába, ami akár magának a sportágnak is új lendületet adhat.