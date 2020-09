Növekszik Magyarországon a kórházban ápolt koronavírusos betegek aránya - napinfó

Újabb 894 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést Magyarországon, elhunyt 8 beteg, így már 765-en haltak bele a betegség okozta szövődményekbe. Az aktív fertőzöttek száma 19.806. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján felhívta a figyelmet, hogy az összes pozitív esetszámhoz képest növekszik a kórházban ápoltak száma. Jelenleg 773 koronavírusos beteg fekszik kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen.

Minden intézmény felkészült a csütörtöktől kötelező lázmérésre. A Klebelsberg Központ fenntartásában működő iskolákba megérkeztek a testhőmérséklet mérésére szolgáló eszközök. Hajnal Gabriella, a szervezet elnöke elmondta, hogy a legtöbb helyre kézi lázmérők kerültek, de a fennakadások elkerülésére a nagyobb intézményekben alternatív megoldásokat alkalmaznak, így például fali automata hőmérőt helyeztek üzembe. Az iskolákba 37,8 foknál magasabb értéknél nem engedik be a gyerekeket.

A koronavírus kezelésében hatékonynak bizonyult gyógyszer klinikai vizsgálata kezdődhet meg Magyarországon. Keserű György Miklós akadémikus, a favipiravir fejlesztését végző konzorcium vezetője elmondta: sikerült megszerezni az engedélyeket, így megkezdődhet a szer klinikai kipróbálása az orvostudományi egyetemek klinikáin, valamint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben.

Hét területen jelölt meg konkrét problémákat Magyarországon az Európai Bizottság első jogállamisági jelentése. A testület a többi között aggályosnak tartja a magyar bírósági rendszer függetlenségét, az ügyészség szelektív korrupcióellenes küzdelmét, a médiára gyakorolt politikai nyomást. Vera Jourová bizottsági alelnök bizakodásának adott hangot, hogy megmarad közte és a magyar hatóságok között a párbeszéd. Varga Judit igazságügyi miniszter abszurdnak és valótlannak nevezte a jelentést, Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő pedig Magyarországgal szembeni nyílt politikai zsarolásnak minősítette azt.

Összesen 904 vállalat vette igénybe a versenyképesség-növelő támogatást, amivel 30 iparágban 425 milliárd forint értékű beruházás valósul meg ezekben a hónapokban – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette: ez 155 ezer munkahely megvédését jelenti. A tárcavezető a magyar gazdaság meghatározó ágazatának nevezte a gépipart, amely több mint 380 ezer embert foglalkoztat, az exporthányada pedig meghaladja a 90 százalékot.

Kedvezményes bérleti és közterület-használati díjjal segítik Budapesten a járvány miatt a turisztikai ágazat mikro- és kisvállalkozóit. A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a taxisok is engedményt kapnak a drosztdíjból. Megszavazta a Városligeti Építési Szabályzat módosítását is a testület. A cél, hogy a tervezett épületek helyén teljes értékű zöldfelület alakulhasson ki. Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője jogszerűtlennek nevezte a döntést, mivel az szerinte ellentétes a témában kedden született kormányrendelettel. Közben Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár azt írta: nem kezdenek fejlesztést a Ligetben a városvezetés támogatása nélkül. Döntés született arról is, hogy pályázatot hirdetnek a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói posztjára.

Azonnali kormányzati intézkedést kezdeményez a koronavírus-járvány okozta súlyos gazdasági helyzetben a Magyar Fürdőszövetség. A szervezet közleményében azt írja: ha az ország fürdőinek működése ellehetetlenül, azzal a turizmus utolsó, még álló mentsvára, a vidékre irányuló belföldi turizmus is leáll. Rámutatott: a létesítmények a tavaszi veszélyhelyzet idején felélték a végső tartalékaikat.

Azonnali cselekvésre szólított fel a magyar államfő a Föld biológiai sokszínűségének megóvása érdekében. Áder János az ENSZ virtuális Biodiverzitás Csúcstalálkozójára küldött beszédében hangsúlyozta ezt. A köztársasági elnök úgy fogalmazott: nincs jogunk a sok millió év alatt kialakult, érzékeny összhangot mutató természeti rendszereket szétrombolni, nincs jogunk gyermekeink, unokáink életesélyeit csökkenteni; erkölcsi kötelességünk változtatni.

Szlovákiában csütörtöktől vészhelyzetet léptet életbe a kormány. Az intézkedés 45 napos időtartamra szól, a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedése miatt. Esetleges meghosszabbítása az egészségügyi helyzet alakulásától függ. Csehországban hétfőtől szükségállapotot vezetnek be. Az intézkedés 30 napig lesz érvényben. Az egészségügyi miniszter szerint csak így lehet gyorsan és hatékonyan olyan központi intézkedéseket bevezetni, amelyek megakadályozzák a járvány további terjedését.

A nemzetközi közösség nyomásgyakorlása ellenére is folytatódnak a civilek életét is követelő fegyveres összecsapások Hegyi-Karabahban. Moszkva közben jelezte: kész lenne háromoldalú tárgyaláson fogadni az örmény és az azeri külügyminisztert. Jereván és Baku viszont kizárja a tárgyalás lehetőségét a vitatott hovatartozású területről. A főleg örmények lakta kaukázusi Hegyi-Karabah 1996-ban kiáltotta ki függetlenségét. A térséget Azerbajdzsán a sajátjának tekinti.

A járványhelyzetről, közhangulatról, és a levélszavazatokról is szó volt a novemberi választásra készülő amerikai elnökjelöltek első országos televíziós vitáján. A másfél órás eseményen gyakori volt, hogy Donald Trump és Joe Biden belebeszélt a másik mondandójába, és sértegette egymást. Egyebek között szó volt arról, hogy Joe Biden kiterjesztené az állami egészségügyi ellátást. Donald Trump szerint ezzel tönkretennék a magánegészségügyet.