Magyarics Tamás: nagyon eldurvult az amerikai kampány

Az utóbbi időben az amerikai politika nagyon eldulrvult és azokat a konvenciókat, amiket korábban mindkét fél betartott, most nem nagyn veszik figyelembe. Ez látszott Donald Trump és Joe Biden kedd esti televíziós elnökjlölti vitáján is, amely nagyon személyeskedő volt - mondta Magyarics Tamás. Mint kifejtette, a politikai megfigyelők és a kommentátorok is azt mondták, hogy ilyen alacsony szintű és ilyen személyeskedő elnökjelölti vitát ilyen kevés tartalommal még nem láttak az elmúlt évtizedek alatt.

Donald Trump nagyon agresszív volt, nem tartotta be a vita szabályait, közbeszólt, Joe Biden pedig hazugnak és bohócnak nevezte vitapartnerét, de

a felmérések szerint még mindig ő szerepelt jobban, nem pedig Donald Trump.

Nyilvánvalóan mind a két politikus a saját táborának játszott elsősorban, és megintcsak úgy tűnt, hogy a saját tábort fel tudják tüzelni azzal, hogy a másikról nagyon végletes véleményeket fogalmaznak meg - tette hozzá a külpolitikai szakértő.

Magyarcs Tamás arra is emlékeztetett, hogy ezeknek a vitáknak egyik célja az ingadozók meggyőzése, a vita után készített felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy

nem nagyon mozdultak el a népszerűségi mutatók.

A friss felmérések szerint egyébként Joe Biden áll jobban, és a közvéleménykutatók konkrét kérdéseire, hogy kikben bíznak jobban a szavazók akár a járvány kezelésében, akár az egészségügynél vagy a gazdaságnál, és kit látnak erősebb vezetőnek, szinte az össze kategóriában Joe Biden felé billent a mérleg, egyedül a gazdaság tekintetében oszlanak meg nagyjából egyenlő arányban a vélemények.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP/Olivier Douliery