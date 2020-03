140 cég irányítását veheti át a honvédelem szükség esetén - a nap hírei

A következő napokban megtöbbszöröződhet, akár több százas nagyságrendet is elérhet a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte ugyanakkor, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központban izolálták az új koronavírust, és ezzel lehetőség nyílik vakcina fejlesztésére, a vírus jobb megismerésére. Közölte azt is, hogy egy vírusellenes szert is tesztelnek a szakemberek.

Több kórházat járványkórházzá alakítanak a koronavírus-járvány miatt - jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó a parlament népjóléti bizottságának ülésén elmondta, a Kiskunhalason épülő mobil karantén-kórház mellett a helyi kórház tömbjét is kijelölték erre a célra, továbbá Ajkán, Szekszárdon és Miskolcon lesz ilyen intézmény.

Megkezdte működését a létfontosságú vállalatokért felelős akciócsoport. A testületet Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezeti. Az akciócsoportnak az a feladata, hogy azokat a szolgáltató- és gyártókapacitásokat, közlekedési, energetikai, gyógyszeripari cégeket biztosítsa, amelyek működése létfontosságú a rendkívüli járványhelyzetben Magyarországon. Mintegy 140 társaságról van szó.

Bezárják a budapesti játszótereket a járvány miatt. A fővárosi operatív törzs ülése után Karácsony Gergely főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy az ottani játékok lehetőséget biztosítanak a vírus terjedésére. Kérte, hogy a gyerekeket ne vigyék a játszóterekre. A főpolgármester közölte azt is: a kerületekkel közös álláspontot képviselve a parkolást nem teszik ingyenessé. Hiába van ugyanis kevesebb autó az utakon, a parkolóhelyeken ugyanannyi vagy akár több is a szokottnál.

Nem zárt be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, az országba ugyanakkor útlevél-ellenőrzés után csak magyarok, és egyes letelepedési engedéllyel rendelkezők léphetnek be. Csak a 2B Terminál fogad járatokat. A külföldi és magyar állampolgárok egyaránt elutazhatnak Magyarországról.

A posták 15 óra után is nyitva tartanak, a bejáratnál feltüntetett nyitvatartási időben várják az ügyfeleket. A társaság közleménye felhívja a figyelmet: előfordulhat, hogy ha egy üzletház teljesen bezár, akkor az ott működő posta is kénytelen ehhez alkalmazkodni, ám ezekben az esetekben az ügyfelek a településen másik postát vehetnek igénybe.

15 órakor be kellett zárniuk boltoknak. Az intézkedés nem vonatkozik az élelmiszerüzletekre, patikákra, drogériákra, benzinkutakra, dohányboltokra. A többi kiskereskedelmi üzletben a 15 órai zárás után reggel 6 óráig csak az ott dolgozók lehetnek bent.

Zavartalan az üzemanyag-ellátás. A Mol közölte: továbbra is biztosítja a régió és Magyarország energia- és üzemanyag-ellátását, a vállalatcsoport üzleti folyamatai, a termelés, gyártás, áruszállítás és üzemanyag-kiszolgálás továbbra is változatlanul működnek. A benzinkutak nyitva tartási rendje változatlan, a töltőpisztolyokat rendszeresen tisztítják.

Vasárnaptól nem tartanak nyilvános liturgiát a katolikus templomokban a koronavírus-járvány miatt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közölte: az egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani. A templomokat nem zárják be, a papokat a püspökök testülete arra kéri, hogy továbbra is tartsanak szentmiséket. Több helyről online közvetítik majd a miséket.

A koronavírus- járvány miatt hétfőtől leáll a magyarországi Audi-gyár. A társaság a gyártási programról és munkavállalókat érintő következményekről később ad tájékoztatást. A cég győri gyárában csaknem 13 ezer ember dolgozik. A magyarországi cégvezetés azután döntött a leállás mellett, hogy a Volkswagen-konszern a legtöbb telephelyén felfüggesztette a termelést.

Megállapodtak a harmincnapos beutazási korlátozás elrendeléséről az Európai Unión kívül eső térségekből az uniós tagországok vezetői. Az intézkedést előzőleg az Európai Bizottság javasolta. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetők vészhelyzeti videokonferenciája után hangsúlyozta: megegyezés jött létre arról, hogy megerősítik a külső határokat azzal, hogy az ideiglenes korlátozást alkalmaznak a nem alapvető fontosságú beutazásokra. Előzőleg a tagországok abban is megállapodtak, hogy a jelenleginél lényegesen rugalmasabbá teszik az állami támogatásra vonatkozó szabályokat, hogy a tagállami kormányok hatékonyan tudják támogatni a vállalatokat.

Merész intézkedésekre szólította fel az európai országokat az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója. Hans Kluge úgy fogalmazott, hogy kivétel nélkül minden országnak meg kell tennie a legmerészebb intézkedéseket, hogy gátat tudjanak szabni az új típusú koronavírus-járvány terjedésének. Közben a WHO két munkatársánál is kimutatták a vírust, őket otthonukban elkülönítették.