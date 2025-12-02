ARÉNA - PODCASTOK
Egy autó füstölgő kipufogója egy havas úton.
Nyitókép: Getty Images/olando_o

Ez a rossz szokás súlyos bírságot vonhat maga után

Infostart

Németországban komoly büntetést kaphatunk, ha indulás előtt bemelegítjük a motort, vagy például, ha havas autóval kelünk útra.

A mai modern személyautók – legyen szó benzines vagy éppen dízel típusokról – nem igazán igénylik azt, hogy a téli zimankóban elindulás előtt bemelegítsük a motorjukat. Egy rövid bemelegítésről persze szó lehet, de alapvetés, hogy napjaink autóit sokkal jobb úgy üzemi hőfokra hozni, hogy óvatos gázpedálkezeléssel mihamarabb elindulunk velük.

A német autóklub, az ADAC tesztjei azt mutatták, hogy mínusz 10 Celsius-fokos környezeti hőmérséklet esetén négy percnyi álló helyzeti motorjáratás után csak mínusz 7 Celsius-fokig melegszik a motorolaj, az utastérbe pedig 13 Celsius-fokos levegőt fúj a ventilátor. És ehhez 1 deciliter üzemanyagot fogyaszt el az e közben igen magas károsanyag-kibocsátású autó – írja a hvg.hu.

Ettől függetlenül a téli hónapokban sokan mind a mai napig 5-10 percig álló helyzetben járatják a kocsijuk motorját, és csak ezt követően kelnek útra. Ez nem igazán jó ötlet, főleg akkor, ha külföldön járva olyan országokban teszik ezt, ahol – Magyarországtól eltérően – büntetés jár az álló helyzeti motormelegítésért.

Ilyen hely például Németország, ahol

80 eurós (30 600 forint) pénzbírsággal sújthatják azokat, akik elindulás előtt bemelegítik autójuk motorját.

A német hatóságok ezenkívül abban az esetben is kiszabhatnak 25 eurós (9600 forint) büntetést, ha valaki a gépháztetőről és/vagy az autó tetejéről nem távolítja el megfelelően a havat.

Ha valakit azon kapnak, hogy a szélvédő egy kis párátlanított lyukán keresztül kinézve próbál meg vezetni, az 10 eurós (3800 forint) bírságra számíthat.

A nem megfelelő világítással autózók 20 eurós (7700 forint) büntetést kaphatnak, a nyárigumival havas/jeges útviszonyok mellett közlekedők pedig 60 eurós (23 ezer forint) bírságot gyűjthetnek be.

Végül, de nem utolsó sorban, ha valaki nem a látási viszonyoknak megfelelően választja meg a sebességét, azt 100 eurós (38 300 forint) büntetéssel szankcionálhatják – számolt be a hírportál.

Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
