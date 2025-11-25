Gondolt egyet, és megfordult az autópályán – videó

Egy verőfényes októberi napon az M35-ös autópályán, a videóban szereplő sofőr nem tudta értelmezni a felhajtóknál lévő behajtani tilos táblát, rossz irányban hajtott a pályára és a belső sávban(!) magabiztosan megindult a forgalommal szemben – írja Facebook-posztjában az MKIF Zrt.

A szabálytalan közlekedőt a többi autós és kamionos azonnal észlelte és kitértek a veszély elől, így szerencsére nem történt baleset.

A vállalat hangsúlyozza:

autópályán indokolatlanul lassítani, megállni, megfordulni, forgalommal szemben haladni nem csak hogy életveszélyes, de tilos is.

Hozzáteszik, minden ilyen esetben, amikor forgalommal szemben haladó járműről értesülnek, a rendőrségnek is azonnal szólnak. A hatóság ezúttal is megkapta a felvételeket, és ők is állították meg a szabálytalan autóst.