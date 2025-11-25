ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.6
usd:
332.26
bux:
107705.75
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A man in a car shows frustration, gesturing with his hands.
Nyitókép: Jana Murr/Getty Images

Gondolt egyet, és megfordult az autópályán – videó

Infostart

Maga a művelet is veszélyes volt, de az, hogy utána az illető forgalommal szemben, a belső sávban közlekedett tovább, már az autópályakezelő szerint is túlment egy határon.

Egy verőfényes októberi napon az M35-ös autópályán, a videóban szereplő sofőr nem tudta értelmezni a felhajtóknál lévő behajtani tilos táblát, rossz irányban hajtott a pályára és a belső sávban(!) magabiztosan megindult a forgalommal szemben – írja Facebook-posztjában az MKIF Zrt.

A szabálytalan közlekedőt a többi autós és kamionos azonnal észlelte és kitértek a veszély elől, így szerencsére nem történt baleset.

A vállalat hangsúlyozza:

autópályán indokolatlanul lassítani, megállni, megfordulni, forgalommal szemben haladni nem csak hogy életveszélyes, de tilos is.

Hozzáteszik, minden ilyen esetben, amikor forgalommal szemben haladó járműről értesülnek, a rendőrségnek is azonnal szólnak. A hatóság ezúttal is megkapta a felvételeket, és ők is állították meg a szabálytalan autóst.

Kezdőlap    Autó    Gondolt egyet, és megfordult az autópályán – videó

vezetés

autópálya

életveszélyes

forgalommal szemben

m35-ös

mkif

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke

A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke

A Karib-térségbe utazott az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke hétfőn, miközben az amerikai haditengerészet jelentős erőkkel van jelen Venezuela partjainak közelében a nyomásgyakorlás jegyében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók

Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók

Már kevesebb mint 100 ezer üzlet van az országban, az OKSZ szerint újabb települések kerülhetnek azok körébe, ahol egyáltalán nincsen bolt, az év elején 400 ilyen volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

The proposed plan is said to have been significantly changed since Sunday - but key sticking points are likely to remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 10:33
Cserélünk-e kötelezőt? Ezt mutatják a számok
2025. november 24. 06:24
Pazar fotók érkeztek az M1-es autópálya bővítéséről
×
×
×
×