Ártalmatlannak tűnő játékalkalmazásokról (pl. Pool 3D, Honey Quest, Beer Pong: Trickshot stb.) ír a The New York Times, amelyek akkor is képesek rögzíteni, hogy milyen sorozatot, hirdetést, filmet néz a felhasználó a televízióban, ha a játékkal konkrétan nem is foglalkoznak, csak az épp a háttérben fut - idézte a cikket a hvg.hu.

Ezek az appok, az Alphonso nevű cég szoftverét használják. Ez a startup adatokat szolgáltat a hirdetők számára a tévénézési szokásokról. Az okostelefon mikrofonját használva az Alphonso szoftvere képes felismerni a hirdetések, sorozatok audiojeleit, és ezek az információk célzottabb hirdetésekhez vezethetnek.

Az Alphonso állítja, hogy a szoftvere nem rögzíti az emberek beszélgetéseit. A cég egyébként nem titkolja, amit tesz, minden le van írva az adatvédelmi irányelvekben, sőt az app kifejezetten engedélyt kér a mikrofonhoz való hozzáférésre.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!