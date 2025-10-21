ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.41
usd:
335.55
bux:
103395.4
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
elektromos rollerek
Nyitókép: Pixabay

Meglepő döntést hozott egy európai főváros

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Prágában januártól betiltják a bérelhető elektromos rollerek üzemeltetését – döntött hétfőn a fővárosi önkormányzat tanácsa. Az intézkedés célja, hogy megszüntessék a járdákon és a belvárosi sétálóutcákban kialakult káoszt, amelyet a hatóságok és a lakosok szerint ezek a járművek okoznak.

A döntést a város közlekedésért felelős alpolgármestere, Zdeněk Hřib jelentette be az X közösségi oldalon. Úgy fogalmazott, egyértelmű szabályokat vezetnek be, amelyek megtisztítják a köztereket a rollerek irányítatlan használatától. Hozzátette, hogy ezeket a járműveket a városközpontban gyakran inkább turistalátványosságként használták, mint közlekedési eszközként, és káoszt okoztak a járdákon és a sétálóövezetekben.

A változás hátterében a helyiek és több belvárosi kerület évek óta tartó panasza áll. A lakosok szerint a köztereken hagyott rollerek akadályozzák a gyalogosforgalmat, a használóik – főként a turisták – pedig

gyakran veszélyesen közlekednek, és ezzel balesetveszélyes helyzeteket teremtenek.

A ČT24 cseh közszolgálati televízió szerint az új szabályozás a cseh Műszaki Közúti Igazgatás és a rollereket bérbeadó szolgáltatók közötti szerződéseken alapul majd. A rendszer értelmében a jövőben a városban csak kijelölt helyeken lehet majd közösségi közlekedési eszközöket parkoltatni. Ezek azonban kizárólag a kerékpárok és elektromos kerékpárok számára lesznek fenntartva. Rollereket ott sem lehet majd letenni.

A közúti igazgatás egyes tagjai szerint ez a döntés gyakorlatilag ellehetetleníti a bérelhető rollerek működését. Az önkormányzat jelezte: ha a szolgáltatók nem tartják be az előírásokat, az utcán hagyott járműveket készek lesznek eltávolítani. A városvezetés az év végéig adott határidőt a szolgáltatóknak, hogy elszállítsák járműveiket Prága utcáiról.

Az egyik legnagyobb érintett cég, a Lime vezetése szerint a döntés nem érte őket váratlanul, de sajnálják a város lépését.

A vállalat igazgatója, Václav Petr úgy fogalmazott: „Sajnáljuk, hogy Prága ezt az utat választotta, különösen azért, mert más világvárosokban – ahol az önkormányzatok képesek konstruktív párbeszédet folytatni a szolgáltatókkal – a bérelhető rollerek jól működnek, és hasznára vannak a lakosoknak.”

Petr hozzátette, hogy a Lime 2021 óta elektromos kerékpárokat is kínál Prágában, és ezek a járművek egészen más közlekedési kultúrát képviselnek. A cég továbbra is szeretné fejleszteni ezt a szolgáltatást a cseh fővárosban.

Januártól tehát új korszak kezdődik Prága utcáin:

véget ér az elektromos rollerek kora. A városvezetés abban bízik, hogy az intézkedés rendezettebb, biztonságosabb köztereket eredményez, míg a szolgáltatók azt remélik, hogy a jövőben ismét lesz lehetőség egy kiegyensúlyozottabb megoldásra.

Kezdőlap    Tudósítóink    Meglepő döntést hozott egy európai főváros

prága

elektromos roller

e-roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály a kamatdöntés után: „én nem érzékelek nyomást”

Varga Mihály a kamatdöntés után: „én nem érzékelek nyomást”
A kamatszintet és a kamatfolyosó két szélét is helyén hagyó jegybanki Monetáris Tanács-döntést indokolta keddi tájékoztatóján az MNB elnöke. Emellett számos újságírói kérdést kapott a jegybanki alapítványi ügyekről, az árrésstopról és az inflációs várakozásokról is. Az euróbevezetésről is szót ejtett. Hogy hány nyomozás zajlik a jegybanki alapítványok ügyében, azt nem tudja, a jegybank vezetése egyetlen feljelentést tett közlése szerint.
 

Itt a friss kamatdöntés

Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

Az elmúlt napokban Izrael és a Hamász többször is megvádolta a másik felet a tűzszünet megsértésével. A Közel-Kelet-szakértő az InfoRádióban azt mondta, újraindult az eszkalációs fázis, és meglátása szerint ha az iszlamista szervezet továbbra is ilyen ellenállást tanúsít, megvan az esély rá, hogy ismét totális háború lesz a Gázai övezetben.
VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forintot. A mai nap 389 körül áll az euróval és 335 körül a dollárral szemben a forint. Eközben nagyot gyengül a japán jen az új elnök miatt, erősödik a dollár az euróval szemben. Az MNB nem változtatott a kamatokon, viszont értékelése szerint a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: újabb magyar űrhajós mehet a világűrbe, őt lőhetik ki a Nemzetközi Űrállomásra

Itt a bejelentés: újabb magyar űrhajós mehet a világűrbe, őt lőhetik ki a Nemzetközi Űrállomásra

Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vance speaking in Israel as US pushes to strengthen Gaza ceasefire agreement

Vance speaking in Israel as US pushes to strengthen Gaza ceasefire agreement

Meanwhile US President Donald Trump says a "heavy force" could go into Gaza "if Hamas continues to act badly".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 16:40
Három napra leáll a Hyundai egyik csehországi gyára
2025. október 21. 16:29
Nárcisztikus terrorista lőtt rá Ficóra a bíróság szerint – nem bánta meg a tettét
×
×
×
×