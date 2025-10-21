Meglepő döntést hozott egy európai főváros

A döntést a város közlekedésért felelős alpolgármestere, Zdeněk Hřib jelentette be az X közösségi oldalon. Úgy fogalmazott, egyértelmű szabályokat vezetnek be, amelyek megtisztítják a köztereket a rollerek irányítatlan használatától. Hozzátette, hogy ezeket a járműveket a városközpontban gyakran inkább turistalátványosságként használták, mint közlekedési eszközként, és káoszt okoztak a járdákon és a sétálóövezetekben.

A változás hátterében a helyiek és több belvárosi kerület évek óta tartó panasza áll. A lakosok szerint a köztereken hagyott rollerek akadályozzák a gyalogosforgalmat, a használóik – főként a turisták – pedig

gyakran veszélyesen közlekednek, és ezzel balesetveszélyes helyzeteket teremtenek.

A ČT24 cseh közszolgálati televízió szerint az új szabályozás a cseh Műszaki Közúti Igazgatás és a rollereket bérbeadó szolgáltatók közötti szerződéseken alapul majd. A rendszer értelmében a jövőben a városban csak kijelölt helyeken lehet majd közösségi közlekedési eszközöket parkoltatni. Ezek azonban kizárólag a kerékpárok és elektromos kerékpárok számára lesznek fenntartva. Rollereket ott sem lehet majd letenni.

A közúti igazgatás egyes tagjai szerint ez a döntés gyakorlatilag ellehetetleníti a bérelhető rollerek működését. Az önkormányzat jelezte: ha a szolgáltatók nem tartják be az előírásokat, az utcán hagyott járműveket készek lesznek eltávolítani. A városvezetés az év végéig adott határidőt a szolgáltatóknak, hogy elszállítsák járműveiket Prága utcáiról.

Az egyik legnagyobb érintett cég, a Lime vezetése szerint a döntés nem érte őket váratlanul, de sajnálják a város lépését.

A vállalat igazgatója, Václav Petr úgy fogalmazott: „Sajnáljuk, hogy Prága ezt az utat választotta, különösen azért, mert más világvárosokban – ahol az önkormányzatok képesek konstruktív párbeszédet folytatni a szolgáltatókkal – a bérelhető rollerek jól működnek, és hasznára vannak a lakosoknak.”

Petr hozzátette, hogy a Lime 2021 óta elektromos kerékpárokat is kínál Prágában, és ezek a járművek egészen más közlekedési kultúrát képviselnek. A cég továbbra is szeretné fejleszteni ezt a szolgáltatást a cseh fővárosban.

Januártól tehát új korszak kezdődik Prága utcáin:

véget ér az elektromos rollerek kora. A városvezetés abban bízik, hogy az intézkedés rendezettebb, biztonságosabb köztereket eredményez, míg a szolgáltatók azt remélik, hogy a jövőben ismét lesz lehetőség egy kiegyensúlyozottabb megoldásra.