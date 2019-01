Pozsony felkészül a kemény brexitre

Peter Pellegrini szlovák kormányfő sajnálattal vette tudomásul a brit parlament brexitmegállapodásról tartott szavazásának eredményét. A miniszterelnök szerint fel kell készülni arra a lehetőségre is, hogy Nagy-Britannia megegyezés nélkül fog kilépni az Európai Unióból.

Pellegrini mindezt a közösségi oldalán osztotta meg az után, hogy a brit parlament alsóházának elsöprő többsége elutasította a megállapodást, amelyet Theresa May miniszterelnök kormánya kötött Brüsszellel.

Slovakia regrets result on #Brexit. We wait next steps of #UKgovernment. Slovakia is ready to find solutions by 29/3, which would mitigate negative consequences of #Brexit, in particular for our citizens and businesses.