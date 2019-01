Brexit - Vészforgatókönyvek a folytatásról

Nem olyan egyszerű válni – erre emlékeztette Theresa May brit miniszterlenököt országa parlamentje, ahol a keményvonalas brexit-pártiak és az Európai Unióban maradni vágyó képviselők furcsa koalíciója megalázó vereséget mért az EU-val kialkudott kilépési egyezményére.

A brit kormányfő és Brüsszel alkuját a képviselők kétharmada vetette el: 432-en szavaztak ellene, míg 202-en mellette. Ez a kétharmados vereség minden jelentés szerint brit kormányfő által valaha megélt legrosszabb eredmény. A XX. század legkedvezőtlenebb brit parlamenti döntését 1924-ben élte meg Ramsay McDonald akkori miniszterelnök, 166 ellenszavazattal.

A May-terv leszavazása nem volt meglepetés, sőt kívülről szemlélve a procedúra részének tűnik, de a szigetországban hatalmas dráma és elnyúló viták előzték meg az alsóházi voksolást.

Theresa May a kudarc után azt mondta:

majd hozzátette: a népakarat alapján végre kell hajtani a brexitet – bár azt nem említette, hogy két éve a kilépők csak parányi többséggel nyertek és a referendum idején nem merültek fel olyan, mostanra fontossá vált kérdések, mint az ír határ, az ország egysége és a vámúnió esetleges fenntartása az EU-val.

A legsötétebb szcenárió szerint március végén jön a rendezetlen brexit, potenciálisan káoszt hozó, azonnali vámvizsgálatokkal, közük Észak-Írország és Írország eddig szabadon átjárható határán – ami segítette az évtizedes terrorizmus utáni megbékélést.

Egy másik verzió szerint megbukhat Theresa May kormánya a szerda esti bizalmatlansági szavazáson, és jönnek az előrehozott választások. Az ellenzéki és a kormányzás átvételére készülő Munkáspárt vezére, Jeremy Corbyn a kedd esti parlamenti voks után azonnal bizalmatlansági indítványt nyújtott be. Álláspontja azonban a brexit szempontjából nem világos: Corbyn nem az EU lelkes híve, bár pártjának sok tagja az, és ők újabb népszavazást akarnak az uniós tagságról. Még ha győz is az ötlet, hónapokba telik majd, mire lebonyolítják.

Ebben az esetben felfüggesztheti a Lisszaboni EU-szerződés kilépésről szóló 50. cikkelyét, hogy előnyösebb feltételeket csikarjon ki Brüsszelből. A brit keményvonalasok nem akarják engedni, hogy az ír határ átjárhatósága érdekében akár csak átmeneti időre is fennmaradjon az EU-val fenntartott vámunió, mert attól tartanak, hogy becsapják őket és "örökre az EU-hoz láncolják a szigetországot". Brüsszel viszont nem akarja magára hagyni Írországot, amely súlyos károkat szenvedne el, ha a brit földön áthaladó kereskedelmét hosszadalmas vámvizsgálatoknak vetnék alá és nem akarja kockáztatni, hogy az északír katolikusok és protestánsok között ismét konfliktus robbanjon ki.

Brüsszelben sajnálattal vették tudomásul a May-alku bukását: nő a kaotikus brexit esélye, ami miatt fokozni kell az erre az való felkészülést – ez volt Jean-Claude Juncker bizottsági elnök reakciója.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn