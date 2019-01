Üdvrivalgás fogadta a brexit-terv leszavazását - megdöbbentő videó

Elutasította a brit törvényhozás alsóháza a kedd esti szavazáson az Egyesült Királyság európai uniós tagsága megszűnésének (brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást.

Az egyezményre 202, a megállapodás ellen 432 képviselő szavazott, vagyis az alsóház 230 fős többséggel vetette el a Brexit-megállapodást.

Az eredmény bejelentése így történt:

MPs reject Theresa May's Brexit deal in the largest government defeat in history pic.twitter.com/aJA4VfSscP