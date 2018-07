A kereskedelmet és a légi forgalmat veszélyezteti a brexit

Uniós illetékesek már a legrosszabbra készülnek a jövőre esedékes brit kilépés előtt. Brüsszelben elhangzott a figyelmeztetés, hogy vészforgatókönyveket kell kidolgozni „a totális leolvadás” elkerülésére, ha nem sikerül Nagy-Britanniával októberig megállapodni a válás módjáról.

Az EU Bizottság csütörtökön levélben figyelmeztette a tagállamokat arra, hogy kudarccal végződhetnek a tárgyalások, mivel Nagy-Britanniában „ingatag” a politikai helyzet. A figyelmeztetés épp akkor hangzott el, amikor Brüsszelben feltűnt a britek új brexit-ügyi minisztere, Dominic Raab, aki azt mondta, új energiát szeretne vinni a folyamatba.

Az EU szerint az alku nélküli brexit akadályokat emelne a külföldön élő állampolgárok, a személyek és áruk szabad mozgása elé, és nehézségeket okozna a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak. Egy név nélkül nyilatkozó EU illetékes elég sarkosan fogalmazott az Indpendent című, jobbára EU-párti brit lapnak.

„Itt már csak állatok beléből lehet jósolni, annyira nem világos, hogy mi történik majd.

Nem tudni, hogy a brit politikai helyzet hova vezet” – mondta ironikusan ősi rítusokra és a brexit mikéntjéről folyó vehemens brit vitára utalva.

Az egyik sarkalatos pont továbbra is az ír-északír határ kérdése. Mivel eddig ott nem volt valódi határ, a megosztott kultúrájú tartomány katolikus ír lakosai élvezhették a közösséget az „anyaországgal”, míg a protestáns észak-írek megnyugodhattak, hogy továbbra is Nagy-Britanniában élnek. A két közösség megbékélését a határon átnyúló közös brit-ír intézmények is segítették.

Theresa May brit kormányfő és a kemény brexit hívei azonban ki akarják léptetni Nagy-Britanniát az európai vámúnióból, ami nyomán veszélybe kerülhet a nehezen kialkudott északír béke, mert ellenőrzés indulhat meg az ír határon – mivel Írország EU tag. May most makacsul azt mondja: nem tűri, hogy helyreállítsák a határellenőrzést, de az ezt kivédő vámuniót is elveti.

A patthelyzetben a holland kormány megháromszorozza a vámtisztek számát,

arra készülve, hogy fokozni kell majd az ellenőrzéseket, mert a britek alku nélkül lépnek ki az Unióból, és akkor nem lesz közös vámövezet.

Az Independentnek nyilatkozó illetékes igyekezett valamennyire nyugtatni a kedélyeket: „Nem szabad olajat öntenünk a tűzre, nyugodtan kell tárgyalnunk. Szerintem

a vonatok és a repülők még mindig közlekednek majd és nem kell majd kiutasítanunk brit polgárokat,

akik a jövő áprilisban már illegális bevándorlónak minősülnek majd”. Az illetékes szerint meg kell fontolni, hogy a jövő évi brit kilépési dátum ellenére ki kéne tolni a kilépési tárgyalások határidejét. Minden bizonnyal ez az elképzelés is téma Theresa May brit kormányfő és a 27 fennmaradó uniós tagállam pénteki, brüsszeli találkozóján.

Nyitókép: Pixabay.com