Infostart.hu
2026. április 7. kedd Herman
Megerősítette eddigi partnerségi együttműködését a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Nemzeti Tudósképző Akadémia.
Nyitókép: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat

Új lehetőségek, új célok – magasabb szintre lép a HUN-REN és a Nemzeti Tudósképző Akadémia együttműködése

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A két szervezet a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XXVI., szegedi találkozóján nemzetközi tudományos kiválóságok jelenlétében írta alá a partnerségük megerősítéséről szóló megállapodást. Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: a diákok támogatása nemcsak egyéni életutakat formál, hanem hosszú távon hozzájárul Magyarország tudományos, gazdasági versenyképességének erősítéséhez is.

Megerősítette és új szintre emelte eddigi partnerségi együttműködését a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és a Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA). A megállapodás célja, hogy a fiatalok valós, elérhető és lendületet adó lehetőségeken – mentorprogramokon, kutatási együttműködéseken, közös szakmai programokon – keresztül tapasztalhassák meg a kutatói pálya értékét, hosszú távon erősítve bennük a tudományos érdeklődést és a kutatói életpálya melletti elköteleződést.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: az NTA Magyarország egyik legjelentősebb tehetséggondozási programja az orvosbiológia területén, amely már középiskolás kortól kezdve egymásra épülő képzési és mentorálási rendszeren keresztül vezeti be a diákokat a tudomány világába. Mint fogalmazott, a hallgatók jelentős támogatást kapnak a kutatóvá válás folyamatában, és ennek része a kutatási lehetőségek biztosítása, valamint a tudományos közösségbe való integráció is. Jakab Roland szerint ebben tölt be fontos szerepet a HUN-REN, illetve a hálózat kutatási intézményei.

A szervezetek közötti partnerség új szintre emelése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a diákok még komplexebb szakmai képzéseken vehetnek részt. Jakab Roland kiemelte, hogy már eddig is több, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózathoz kötődő kutatási intézmény csatlakozott a közös programokhoz, mostantól azonban a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK), a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN KOKI) és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (HUN-REN TTK) több mint 50 kutató-mentora is egyengeti a hallgatók útját a tudományos életpálya és a kutatói hivatás felé.

A vezérigazgató abban bízik, hogy a megújított együttműködéssel a HUN-REN és az NTA újabb fiatal generációkat tud megszólítani és remélhetőleg még többen bevonódnak majd a tudomány, a kutatás és az innováció világába. „Meggyőződésünk, hogy

a tehetséges diákok támogatása nemcsak egyéni életutakat formál, hanem hosszú távon hozzájárul Magyarország tudományos és gazdasági versenyképességének erősítéséhez is”

– jegyezte meg Jakab Roland.

A mostani bejelentésnek köszönhetően még több lehetőség tárul majd az érintett diákok elé. Ezzel kapcsolatban a HUN-REN vezérigazgatója úgy fogalmazott, a tudomány nem egy zárt klub, hanem nyitott tér mindazoknak, akik gondolkodni akarnak. A két szervezet célja, hogy az együttműködés megújításával minden lehetséges feltételt megteremtsenek ahhoz, hogy a fiatal kutatók Magyarországról indulva jelentős eredményeket érjenek el, és innen is hatással legyenek a világra.

Jakab Roland szerint a megállapodás révén a diákok szélesebb körben férhetnek hozzá a HUN-REN kutatási infrastruktúrájához, így például laboratóriumi gyakorlatokon és szakmai programokon keresztül évente akár több ezer fiatal nyerhet betekintést a tudományos munka mindennapjaiba. A mentorok – köztük a HUN-REN kutatói – pedig kiemelt szakmai támogatással és strukturált keretek között folytathatják a munkájukat. A HUN-REN három nagy intézményének 55 mentora vesz részt a programokban. Ők elsősorban workshopokat szerveznek, konkrét kutatási programokat vezényelnek le és vonják be azokba a diákokat, továbbá

megmutatják nekik a kutatói pálya legérdekesebb részeit, a kutatások mibenlétét, az infrastruktúra használatát, a publikálás, a tudományos felfedezések különböző stációinak a hátterét.

„Folyamatos képzéseken, illetve kutatásokon keresztül aktívan próbáljuk bemutatni azt, hogy egy kutató gondolkodása napi szinten, majd távlatosan milyen módon vált ki hatást új áttörések révén” – összegzett Jakab Roland.

Ebben kulcsszerepet töltenek be a HUN-REN kutatási intézményei. A magyar kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma meghatározó intézményrendszerének 15 kutatási intézményében dolgozó több mint 3400 kutató nemcsak a hazai tudományos kiválóság alapját jelenti, hanem közvetlen kapcsolatot is biztosít a fiatalok és a legmagasabb szintű kutatási programok között.

A történelem legrosszabb időszakát hozta el Trump a veszélyeztetett fajok számára

A történelem legrosszabb időszakát hozta el Trump a veszélyeztetett fajok számára

A Trump-kormányzat a veszélyeztetett fajok védelméről szóló szövetségi törvény 1973-as elfogadása óta a legkevesebb fajt helyezte oltalom alá. Második ciklusában eddig egyetlen új faj sem került fel a védett fajok listájára, miközben mintegy 400 faj vár elbírálásra - írta az Alaska Beacon.

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.

