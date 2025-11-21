Magyar találmány oldhatja meg a levegőszennyezés problémáját

A brit Warwicki Egyetem, az ELTE és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kutatói közösen fedeztek fel egy új baktériumfajt, amely a Foliimonas ilicis nevet kapta – írja a Portfolio a 24.hu beszámolójára hivatkozva. A mikroorganizmust a közönséges magyal (Ilex aquifolium) örökzöld növény leveleiről izolálták, és különleges képessége, hogy lebontja a levegőben található szén-monoxidot.

A felfedezés tudományos jelentősége kiemelkedő, hiszen a szén-monoxid-oxidáló baktériumokat korábban elsősorban talajban azonosították. A városi környezetben, ahol a szén-monoxid-kibocsátás koncentrálódik, a talajfelszínek nagy része burkolt, míg a növények levelei kiterjedt felületet biztosítanak a levegővel való érintkezésre. Emiatt a leveleken élő mikroorganizmusok potenciálisan jelentős szerepet játszhatnak a városi légszennyezés csökkentésében.

A kutatók szerint a Foliimonas ilicis felfedezése új megvilágításba helyezi a városi növényzet környezetvédelmi funkcióját.

A filloszféra – a levelek felszínén élő mikrobiális közösség – további vizsgálata segíthet megérteni, hogy a növényekkel szimbiózisban élő mikroorganizmusok milyen mértékben vesznek részt a légszennyező anyagok természetes lebontásában.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a városi zöldinfrastruktúra és a mikrobiális biodiverzitás közötti kapcsolat kulcsfontosságú lehet a jövőbeni levegőminőség-védelmi stratégiák kialakításában.