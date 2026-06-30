Ibrahimović szerint Koeman olyan volt, mint egy olasz edző

Koeman ötemberes védősort állított fel, mert csapata ellen túl sok helyzetet alakítottak ki a három csoportmérkőzés során. Viszont ezzel a taktikai váltással kevésbé hatékony lett a támadójáték. Az Oranje a 120 perc alatt mindössze két kapura lövésig jutott. Bár Cody Gakpo vezetést szerzett csapatának, Issa Diop fejesgóllal kiegyenlített. A tizenegyespárbajban az afrikaiak nyertek.

„Ez a vereség Koeman hibája” – mondta Ibrahimović, aki a holland szövetségi kapitány irányítása alatt játszott hajdanán az Ajaxban. – „Nem ismertem rá erre a holland csapatra. Ez nem a holland futballfilozófia volt. Mindig azt tanították nekem: támadás, támadás, támadás. Ma Koeman olyannak tűnt, mint egy olasz edző, aki azért meccsel, hogy ne veszítsen. Hollandia mindig is a győzelemért játszott. Ha veszítesz, legalább veszíts úgy, hogy hű maradj a saját identitásodhoz – ne változtasd meg.”