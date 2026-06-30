Hollandiában tombolva ünnepelték Hollandia kiejtését a marokkói szurkolók

Hollandiában jelentős marokkói közösség él, az afrikai csapat szurkolói pedig ünnepi hangulatba kerültek a győzelem után, de szórványos összecsapások is akadtak.

A hágai rendőrség közölte, hogy a Schilderswijk kerületben tűzijátékokkal és kövekkel dobálták meg a rendfenntartókat.

A rohamosztagosok vízágyúval oszlatták fel a tömeget.

Néhány személyt letartóztattak erőszakos cselekmény miatt – jelezte a hatóság.

Marokkó legnagyobb városában, Casablancában sokan az utcára vonultak, miután – a PSV Eindhovenben légióskodó – Iszmael Szaibari belőtte a továbbjutást eldöntő 11-est. Harsogtak az autódudák, dübörögtek a motorok, a szurkolók tűzijátékokkal ünnepeltek. Az előttük álló munkanap ellenére több tucat ujjongó drukker gyűlt össze a város fő sugárútján helyi idő szerint hajnali 5 óra körül, táncoltak, marokkói zászlókat lengettek és azt skandálták: Kanada, elkapunk!.

Ezzel arra utaltak, az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó – amely négy éve negyedik volt a vb-n – szombaton, a 16 között a társrendező Kanadával találkozik Houstonban.