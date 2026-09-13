Csúcsvízilabda, csúcsatlétika, F1 – bődületes sztárparádé a képernyőn

Jelentősen nőhet a SpaceX súlya a Nasdaq 100 indexben, ami több milliárd dollárnyi automatikus részvényvásárlást indíthat el az indexet követő alapoknál. Elon Musk űripari vállalatának súlya az előzetes adatok szerint 1,28 százalékról 2,82 százalékra emelkedhet. A változás azért fontos, mert 1,7 ezermilliárd dollárnyi befektetés követi a Nasdaq 100-at. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.