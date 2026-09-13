Csúcsvízilabda, csúcsatlétika, F1 – bődületes sztárparádé a képernyőn

M4 Sport
9.40: Forma-3, Spanyol Nagydíj, futam
11.20: Forma-2, Spanyol Nagydíj, futam
15.00: Forma-1, Spanyol Nagydíj, futam
18.00: Atlétikai Világdöntő, Budapest
M4 Sport+
14.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, Dorog-Újpest
16.00: Vízilabda, Magyar Kupa, bronzmérkőzés
18.00: Vízilabda, Magyar Kupa, döntő
20.00: Kosárlabda, női vb, döntő
Sport 1
13.45: Kézilabda, női BL, Odense-Podravka Koprivnica
15.45: Kézilabda, női BL, Metz-Gloria Bistrita
17.45: Kézilabda, férfi NB I, Tatabánya-Szeged
Sport 2
14.00: Jégkorong, CHL, Friboug-Mannheim
17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Budapest
21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Famalicao-Sporting
Eurosport 1
14.15: Kerékpár, Grand Prix Fourmies
16.00: Kerékpár, Vuelta a Espana, 21. szakasz
19.45: Tenisz, US Open, New York
Eurosport 2
9.00: Motokrossz, világbajnokság, Kína
14.00 és 20.00: Sznúker, English Open
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Coventry-Brighton
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Manchester City
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Málaga
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Barcelona
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Deportivo
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Atlético Madrid
Arena 4
10.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i Nagydíj, Moto3, futam
12.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i Nagydíj, Moto2, futam
13.15: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i Nagydíj, MotoGP, futam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Leipzig-Hamburg
19.00: Amerikaifutball, NFL, Houston Texans-Buffalo Bills
22.15: Amerikaifutball, NFL, Minnesota Vikings-Green Bay Packer
Match 4
13.00: Labdarúgás, skót Ligakupa, Rangers-Celtic
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Monza
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Elversberg-Bayern München
21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, 28. futam