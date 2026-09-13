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Nyitókép: Pixabay

Csúcsvízilabda, csúcsatlétika, F1 – bődületes sztárparádé a képernyőn

Infostart / MTI

Érdekesen csengő nevű csapat otthonába látogat a Bayern München vasárnap, de ez hagyján!

M4 Sport

9.40: Forma-3, Spanyol Nagydíj, futam

11.20: Forma-2, Spanyol Nagydíj, futam

15.00: Forma-1, Spanyol Nagydíj, futam

18.00: Atlétikai Világdöntő, Budapest

M4 Sport+

14.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, Dorog-Újpest

16.00: Vízilabda, Magyar Kupa, bronzmérkőzés

18.00: Vízilabda, Magyar Kupa, döntő

20.00: Kosárlabda, női vb, döntő

Sport 1

13.45: Kézilabda, női BL, Odense-Podravka Koprivnica

15.45: Kézilabda, női BL, Metz-Gloria Bistrita

17.45: Kézilabda, férfi NB I, Tatabánya-Szeged

Sport 2

14.00: Jégkorong, CHL, Friboug-Mannheim

17.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Budapest

21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Famalicao-Sporting

Eurosport 1

14.15: Kerékpár, Grand Prix Fourmies

16.00: Kerékpár, Vuelta a Espana, 21. szakasz

19.45: Tenisz, US Open, New York

Eurosport 2

9.00: Motokrossz, világbajnokság, Kína

14.00 és 20.00: Sznúker, English Open

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Coventry-Brighton

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Manchester City

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Málaga

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Barcelona

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Deportivo

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Atlético Madrid

Arena 4

10.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i Nagydíj, Moto3, futam

12.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i Nagydíj, Moto2, futam

13.15: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i Nagydíj, MotoGP, futam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Leipzig-Hamburg

19.00: Amerikaifutball, NFL, Houston Texans-Buffalo Bills

22.15: Amerikaifutball, NFL, Minnesota Vikings-Green Bay Packer

Match 4

13.00: Labdarúgás, skót Ligakupa, Rangers-Celtic

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Monza

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Elversberg-Bayern München

21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, 28. futam

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Kezdőlap    Sport    Csúcsvízilabda, csúcsatlétika, F1 – bődületes sztárparádé a képernyőn

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