4–0 a Fraditól, majd újabb pofon

Múlt héten a Groupama Arénában elszenvedett 4–0-s vereség után a 48 éves szakember felajánlotta lemondását, de a klubvezetőség maradásra bírta. A Konferencia-liga alapszakaszában azonban már nem irányíthatja az együttest, mert kedden a klub a Facebook-oldalán közölte: menesztette Tekkét. A háttérben vélhetően a hétvégi, Amedsportól elszenvedett 2–1-es vereség áll, amely után a Trabzonspor három forduló alatt négy pontot gyűjtve csak a 11. helyet foglalja a 18 csapatot felvonultató török bajnokságban.

Tekke tavaly márciusban vette át a szakmai munka irányítását, idén tavasszal pedig török kupagyőztes lett csapatával.