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Fatih Tekke vezetõedzõ a Trabzonspor labdarúgócsapat sajtónyilvános edzésén a Groupama Arénában 2026. augusztus 26-án. A Trabzonspor másnap a Ferencvárosi TC ellen játszik visszavágó mérkõzést az Európa-liga selejtezõjének 4. fordulójában.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

4–0 a Fraditól, majd újabb pofon

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Felmentette állásából Fatih Tekke vezetőedzőt a labdarúgó Európa-liga rájátszásában a Ferencváros ellen kettős vereséggel kieső török Trabzonspor alelnöke.

Múlt héten a Groupama Arénában elszenvedett 4–0-s vereség után a 48 éves szakember felajánlotta lemondását, de a klubvezetőség maradásra bírta. A Konferencia-liga alapszakaszában azonban már nem irányíthatja az együttest, mert kedden a klub a Facebook-oldalán közölte: menesztette Tekkét. A háttérben vélhetően a hétvégi, Amedsportól elszenvedett 2–1-es vereség áll, amely után a Trabzonspor három forduló alatt négy pontot gyűjtve csak a 11. helyet foglalja a 18 csapatot felvonultató török bajnokságban.

Tekke tavaly márciusban vette át a szakmai munka irányítását, idén tavasszal pedig török kupagyőztes lett csapatával.

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Kezdőlap    Sport    4–0 a Fraditól, majd újabb pofon

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