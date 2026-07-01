Bejutnak-e a legjobb tizenhat közé az angolok vagy a belgák? – sport a tévében

A július 1-i, szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
18.00: Labdarúgás, világbajnokság, a 16 közé jutásért, Anglia-Kongói DK, Atlanta
22.00: Labdarúgás, világbajnokság, a 16 közé jutásért, Belgium-Szenegál, Seattle
Duna World
18.00: Röplabda, női Európa-liga, elődöntő, visszavágó, Svédország-Magyarország, Örebro
Sport 1
12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 9. nap, Leicester
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Cleveland Guardians-Texas Rangers
Eurosport2
12.00: Tenisz, Wimbledon