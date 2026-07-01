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Nyitókép: sandsun/Getty Images

Bejutnak-e a legjobb tizenhat közé az angolok vagy a belgák? – sport a tévében

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Szerda este az egyik vb-meccsen Anglia méri össze erejét a Kongói Demokratikus Köztársasággal, a másikon Belgium mérkőzik meg Szenegállal.

A július 1-i, szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

18.00: Labdarúgás, világbajnokság, a 16 közé jutásért, Anglia-Kongói DK, Atlanta

22.00: Labdarúgás, világbajnokság, a 16 közé jutásért, Belgium-Szenegál, Seattle

Duna World

18.00: Röplabda, női Európa-liga, elődöntő, visszavágó, Svédország-Magyarország, Örebro

Sport 1

12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 9. nap, Leicester

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Cleveland Guardians-Texas Rangers

Eurosport2

12.00: Tenisz, Wimbledon

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Kezdőlap    Sport    Bejutnak-e a legjobb tizenhat közé az angolok vagy a belgák? – sport a tévében

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