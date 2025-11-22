ARÉNA - PODCASTOK
UEFA
Nyitókép: Wikipedia

Az UEFA elnézést kért a skót szurkolóktól

Infostart / MTI

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnézést kért a skót szurkolóktól, miután szerzői jogsértésre hivatkozva több olyan videófelvételt is eltávolíttatott a közösségi médiából, amelyeken a drukkerek a válogatott világbajnoki kijutását ünneplik.

A Skót Futballszurkolók Szövetsége (SFSA) korábban e-mailt kapott az UEFA-tól, amelyben utóbbi szervezet jelezte: engedély nélkül osztottak meg tv-felvételeket a dánok elleni 4-2-es sikerről.

A közvetítési jogokkal rendelkező kontinentális szövetség ugyanakkor pénteken, szóvivőjén keresztül jelezte: úgy tűnik, hogy a szóban forgó tartalmakat tévesen "szúrta ki" az úgynevezett tartalomvédelmi ügynökségük.

Az UEFA egyúttal bocsánatot kért, amiért az érintett bejegyzések miatt az SFSA X-oldalát blokkolták.

Skócia a keddi sikerrel 1998 után először jutott ki a világbajnokságra.

Kezdőlap    Sport    Az UEFA elnézést kért a skót szurkolóktól

uefa

európai labdarúgó-szövetség

skót válogatott

