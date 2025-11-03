ARÉNA - PODCASTOK
Az angol Joe Cullen a honfitársa, Luke Humphries elleni negyeddöntőben a Hungarian Darts Trophy versenyen a Papp László Budapest Sportarénában 2021. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Két magyar is ott lesz a darts-vb-n

Infostart / MTI

Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül vasárnap a Magyar Darts Szövetség.

A szerdától vasárnapig a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett tizenegy napos Darts Világfesztivál keretében megrendezett világbajnoki kvalifikációk során, a zárónapon Sepsi és Szabó is rendkívül magabiztos játékkal harcolta ki az indulási jogot. A fesztiválon negyvenhét ország közel 1300 versenyzője indult el.

"Ezek az eredmények nemcsak az egyéni teljesítményekről, hanem a hazai darts sport kollektív fejlődéséről is üzennek. Büszkék vagyunk játékosainkra, akik megmutatták, hogy Magyarország a nemzetközi darts térkép stabil szereplője" – mondta Balázs Gábor, a szövetség elnöke a zárónapot követően.

