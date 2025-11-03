Két magyar is ott lesz a darts-vb-n

A szerdától vasárnapig a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett tizenegy napos Darts Világfesztivál keretében megrendezett világbajnoki kvalifikációk során, a zárónapon Sepsi és Szabó is rendkívül magabiztos játékkal harcolta ki az indulási jogot. A fesztiválon negyvenhét ország közel 1300 versenyzője indult el.

"Ezek az eredmények nemcsak az egyéni teljesítményekről, hanem a hazai darts sport kollektív fejlődéséről is üzennek. Büszkék vagyunk játékosainkra, akik megmutatták, hogy Magyarország a nemzetközi darts térkép stabil szereplője" – mondta Balázs Gábor, a szövetség elnöke a zárónapot követően.