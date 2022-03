Sallai Roland a 120. percben lőtte elődöntőbe a Freiburgot – videó

A Freiburg Sallai Roland 120. percben szerzett góljával nyert 2–1-re a Bochum otthonában a labdarúgó Német Kupa szerdai negyeddöntőjében.

A magyar válogatott támadó a 72. percben csereként lépett pályára, a hosszabbítás utolsó percében egy eladott labdára csapott le, és talált a hálóba.

Heartbreak in the 119th minute for Bochum ?



Freiburg win it and move onto the DFB Pokal semis after this costly mistake! pic.twitter.com/GzFWdchDce — ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2022