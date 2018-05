A vb-történet ötven legjobb futballistája: 15. Andrés Iniesta - 2010 királya

A földkerekség egyik legsikeresebb játékosa a klubcsapatával megnyert titulusokat tekintve. Az FC Barcelonával – a mostani idénnyel bezárólag – 32 címet szerzett. A válogatottal a 2008-as és a 2012-es Európa-bajnokság megnyerése között győzött a 2010-es világbajnokságon. a hollandok elleni döntő hosszabbításában ő lőtte a labdát az Oranje kapujába. Vb-rangsorunk 15. helyezettje: Andrés Iniesta.

1984. május 11-én az Albacetéhez tartozó külvárosban, Fuentealbillában született, és az Albacete Balompié kölyökcsapataiban kezdett játszani. 12 éves korától egészen a mostani szezon végéig volt a Barça tagja, előbb a korosztályos csapatokban, tizenhat éves korától a B-csapatban, majd a legjobbak között szerepelt. A felnőttcsapatban először egy – 11-esekkel elveszített – Katalán-kupa-döntőben lépett pályára, amelyben ő is kihagyta a maga rúgását. Bajnokin 2002. december 21-én húzhatta először magára a blaugrana mezét bajnokin, a Mallorca elleni 4-0-ás győzelem alkalmával. Ám előtte már Louis Van Gaal bevetette őt a Bajnokok Ligájában, az FC Bruges ellen szerepelt még október 29-én.

Andrés Iniesta, a spanyol FC Barcelona játékosa ünnepel a trófeával a Bajnokok Ligája Juventus-Barcelona döntője után a berlini Olimpiai Stadionban 2015. június 6-án (MTI/EPA/Marcus Brandt)

2003–2004-ben még Ronaldinho cseréjeként tekintettek rá, a következő idényben azonban már 37 bajnokin játszott a 38-ból. A következő években a Barcelona egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát, noha nagyon sérülékenynek bizonyult. A hat kupagyőzelmet hozó 2009-es év egyik hősének tartották,

ha nem lövi a Stamford Bridge-en, a Chelsea elleni BL-elődöntőben híres gólját, a Barcelona sikeres évet zár, de nem története legjobb esztendejét.

A Manchester United ellen megnyert döntő előtt Samuel Eto’o, utána Wayne Rooney nevezte őt a világ legjobb játékosának. A triplázással zárt szezon után a Don Balon, Xavi és Messi előtt, a Barcelona legjobb átlagteljesítményt nyújtó futballistájának nevezte. 2009 decemberében a FIFA szavazásán a világ ötödik legjobb játékosának választották.

Még előbbre lépett aztán 2010-ben, amikor a FIFA Aranylabda-szavazásán második lett Lionel Messi mögött. Talán az az év és az elkövetkező kettőt jelentette a pályafutása csúcsát, 2011-ben a negyedik, 2012-ben, az Európa-bajnokság megnyerése után harmadik volt ugyanezen az ankéton. A lengyel-ukrán közös rendezésű kontinensbajnoki torna után megkapta a sorozat legjobb játékosának járó díjat, illetve még abban az esztendőben

az UEFA Európa legjobb játékosának választotta.

Közben folyamatosan sikereket ért el a Barcelonával, 2018-ig kilenc bajnoki címet, hat Király-kupa-elsőséget, hét spanyol Szuperkupa-elsőséget, négy Bajnokok Ligája-győzelmet, három európai Szuperkupa-elsőséget, s nem utolsósorban három klubvilágbajnoki címet szerzett.

A spanyol Andrés Iniesta az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) Év játékosa díjával áll a Grimaldi Forum rendezvényközpont színpadán, Monte-Carlóban 2012. augusztus 30-án (MTI/EPA/Sebastien Nogier)

A válogatottban, noha még az oroszországi világbajnokságon növelni tudja majd szereplési és reményei szerint gólszámát is, egyelőre 125 mérkőzés és 13 gól áll a neve mellett. Számos korosztályos szereplés – közte három érmes nagy torna – után közvetlenül a 2006-os vb előtt kapott meghívást a nagycsapatba. Szülővárosában, Albacetében debütált az oroszok ellen. A németországi világbajnokságon mindössze egy meccs jutott neki, a szaúdiak elleni, amikor már a B csapat játszott. A 2008-as Európa-bajnokságon a tornát megnyerő spanyol válogatott egyik legnagyobb sztárja lett: beválasztották az All Star-csapatba is.

Klub- és válogatottbeli társával,

Xavival közösen legfontosabb pillérei lettek a modern középpályásjáték újraértelmezésének:

szerte a világon sok csapat próbál – őket követve – hasonló rendszerben futballozni.

2010 hozta meg a legnagyobb sikert. Gólt szerzett a chileiek elleni csoportmérkőzésen, amely után a mérkőzés legjobbjának (MVP) választották. Bekerült a torna legjobb játékosai közé, jelölték a vb-aranylabdára is.

Labdából aztán nem kapott aranyat, éremből igen, a hollandok elleni finálé 116. percében ő szerezte meg csapata és a mérkőzés egyetlen gólját.

A finálé után is őt választották a mérkőzés emberének. Az oroszországi már a negyedik világbajnoksága lesz, deklaráltan a búcsú a nemzetközi porondtól és a spanyol válogatottól. Egyelőre ötödik a spanyol örökranglistán, Iker Casillast és Sergio Ramost biztosan nem éri be, Xavit esetleg, az eggyel előtte álló Andoni Zubizarretát minden bizonnyal megelőzi.

A világbajnokság után új szakasz kezdődik a pályafutásában. A következő idényt már a japán bajnokságban, a Vissel Kobe együttesében kezdi meg.

