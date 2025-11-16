ARÉNA - PODCASTOK
A polcrendszer fertőtlenítése a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban.
Nyitókép: Pannonhalmi Főapátság

Rovarinvázió után: hamarosan végeznek a renoválással, kiderült az is, mikor nyithat újra a Pannonhalmi Főapátság könyvtára

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám
ELŐZMÉNYEK

A kenyérbogár-fertőzés után anoxiás eljárással sikerült elpusztítani a kártevőket, miután hat-nyolc héten át speciális fóliából készült bálákban tartották a könyveket. Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója az InfoRádióban elmondta: a hasonló esetek elkerülése érdekében a jövőben kifejezetten figyelni fognak arra, hogy a látogatók zsilipszerűen lépjenek be a könyvtárba, és azt is szabályozzák majd, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak ott.

Májusban intenzív és nagy kiterjedésű rovarfertőzést azonosítottak a Pannonhalmi Főapátság klasszicista teremkönyvtárában, ami azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat igényelt, ezért a könyvtárat június elsejétől be kellett zárni. A kárt okozó rovar a kenyérbogár volt, ami elsősorban élelmiszerekben jelenik meg a konyhákban vagy a raktárakban, de könyvtárakban is gyakran előfordulhat, mert kedveli a háborítatlan, sötét helyeket és a meleg környezetet, ráadásul rendkívül szapora fajta, kedvező körülmények között egy év alatt akár négy nemzedék is felnő.

A Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója az InfoRádióban azt mondta, speciális eljárás keretében kellett megtisztítaniuk a polcrendszert és a könyveket. Felidézte, hogy már tavaly észlelték a fertőzést, az első lépés pedig a beazonosítás volt szakértők bevonásával, továbbá előkészítették a kárelhárítást. A Pannonhalmi Főapátság klasszicista teremkönyvtárában mintegy százezer kötet található, ami körülbelül kétezer polc folyóméternyi iratnak felel meg. Mivel egy légtérről van szó, abból kellett kiindulniuk, hogy a kenyérbogár-fertőzés megjelenésével akár az összes könyvet kár érhette, így ennek a figyelembevételével dolgozták ki az eljárást.

A kenyérbogárról tudni kell, hogy 20 Celsius-fokos hőmérséklet felett válik igazán aktívvá, ami ráadásul kedvez a szaporodásának is. Ennek megfelelően a szakemberek a beazonosítás után megvárták, amíg 20 Celsius-fok fölé emelkedett az átlaghőmérséklet a könyvtárban. Csakhogy egy klasszicista, a XIX. század első harmadában épült termet ért a kár, amelyben nincs semmilyen hőmérsékletet szabályozó lehetőség, így addig nem kezdhették el a munkálatokat, amíg az időjárás nem tette lehetővé a fertőtlenítést, illetve a rovarmentesítést.

Fotó: Pannonhalmi Főapátság/Hajdú D. András
Fotó: Pannonhalmi Főapátság/Hajdú D. András

Dejcsics Konrád elmondta: a polcokról leszedett könyveket mintegy 3000 ládában helyezték el, melyek közül egy-egy alkalommal hat-nyolc ládát egy speciális fóliából készült bálával fedtek le, amiből kivonták az oxigént.

Ezzel az anoxiás eljárással lehet elpusztítani a kártevőket, illetve a következő generációjukat, ezért hat-nyolc héten keresztül ezekben a bálákban tartották a könyveket.

Szeptember elejére valamennyi könyv bekerült ezekbe a bálákba és addigra le is telt mindegyik kötet esetében a már említett hat-nyolc hetes időszak. Mindeközben szabaddá váltak a polcok, amelyeket pormentesítettek, fertőtlenítettek és olyan asztalosmunkákat is elvégeztek rajtuk, amelyeket még a XIX. század elején kezdtek el, de azóta az idő vasfoga nyomott hagyott a polcrendszeren is.

A Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója megjegyezte: a könyvtári helyszűke miatt már a XIX. század végén egy-egy polcon több sorban is elhelyeztek könyveket, miközben az első tervezéskor egy polcot egy könyvsorra terveztek. A hosszú évek során pedig a polcok elkezdtek behajlani, és a szélesebb polcok, cseresznyefából készült, két emeletnyi magasságot betöltő könyvszekrények esetében helyreállításra, megerősítésre volt szükség. Dejcsics Konrád megjegyezte: az inkubációs időszak éppen jó volt arra, hogy ezeket a javításokat elvégezzék.

Fotó: Pannonhalmi Főapátság/Csapó Balázs
Fotó: Pannonhalmi Főapátság/Csapó Balázs

Az említett munkákkal szeptember elejére készültek el, amikor a szakértői vizsgálat megállapította, hogy az eljárás sikeres volt, a kártevők elpusztultak. Ezt megelőzően a restaurátorok, szakemberek a bálákat kibontva minden egyes könyvet ellenőriztek, hogy fertőzött-e.

A fertőzött könyveket mikroszálas kendővel áttörlik, könyvporszívóval kitisztítják, és ezután kerülhetnek vissza a polcokra.

Közben készül egy részleges térkép arról is, hogy a könyvtár melyik polcán, melyik könyvszekrényén melyik könyv volt fertőzött. Dejcsics Konrád tájékoztatása szerint a fertőzött könyvek 90 százalékát tisztították meg eddig, és ha minden a tervek szerint zajlik, akkor az év végére az összes könyv visszakerül az eredeti helyére. Ha ez megtörténik, a kijavított és könyvekkel feltöltött szekrényeket le kell fedni fóliával, hogy a szálló por ne károsítsa azokat. Úgy tervezik, hogy a szükséges munkák elvégzését követően

január közepén tartanak majd egy megnyitót, utána pedig a látogatók előtt is újra megnyílik a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár.

Dejcsics Konrád elmondta: az egyes könyvek esetében a fertőzöttség mértéke különböző. Mint fogalmazott, van olyan könyv, amelyen egyetlenegy apró lyuk látható a könyvgerincen, a könyvtáblán vagy valahol a könyvtestben, de vannak olyanok is, amelyeket jóval nagyobb kár vagy sérülés ért, miután a rovarok járatokat rágtak maguknak a könyvtestben. A jobban károsodott könyvek esetében azt kell majd mérlegelni, hogy milyen restaurátori eljárásra lesz szükség. Természetesen figyelembe kell venni, milyen korú a könyv, milyen helyet foglal el a könyvtár szellemi értékei között. A kulturális igazgató szerint ez egy hosszabb tervezési folyamat lesz, ami megfontolt, komoly szakmai döntéseket igényel.

A legfőbb cél a hasonló esetek elkerülése

A könyvtár fertőzésmentesítésének második fő lépése a prevenciós munka. Folyamatosan monitorozni fogják a könyvtárat, figyelik a hőmérsékletet és a páratartalmat, a rovarcsapdákat pedig már ki is helyezték. Dejcsics Konrád hozzátette: azt valószínűsítik, hogy a kenyérbogarak a látogatók ruháján vagy személyes tárgyain keresztül, esetleg az ablakokon, nyílászárókon át jutottak be a könyvtárba, illetve a klímaváltozás következménye, a magasabb átlaghőmérséklet is hozzájárulhatott a fertőzés kialakulásához. A hasonló esetek elkerülése érdekében a jövőben kifejezetten figyelni fognak arra, hogy a látogatócsoportok zsilipszerűen lépjenek be a könyvtárba, ezért állandóan monitorozzák majd a nyílászárókat.

A második ütemben egy zsilipkamra kialakítását is tervezik, amelyen keresztül a látogatók bejuthatnak majd a könyvtárba. Azt is szabályoznák, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak a könyvtárban, de erről még nem született döntés. A harmadik fontos változás pedig a látogatói útvonal egyirányúsítása lesz, így egy bejáraton keresztül lehet majd bemenni a könyvtárba, és onnan a főmonostori kiállítótérbe nyílik az út.

KAPCSOLÓDÓ HANG

