Donald Trump: túl keményen bántunk a bevándorlókkal, ez is hatással lehetett a választásokra

Donald Trump elismerte, hogy kormánya a kelleténél keményebben lépett fel az illegális bevándorlókkal szemben, és ez politikailag is visszaütött a republikánusokra a félidős választásokon – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy „talán túl keményen jártak el”. Miközben a déli határ lezárásával és az illegális határátlépések visszaszorításával kiváló eredményeket ért el, közben a kitoloncolásokkal olyan embereket is eltávolítottak az országból, akik dolgoztak és nem követtek el súlyos bűncselekményeket.

Donald Trump úgy véli, a bevándorlás kérdése egyszerre volt hasznos és káros a múlt heti félidős választáson. Szerinte politikailag ártott a republikánusoknak, hogy a szigorú intézkedések olyan embereket is érintettek, akiknek munkájuk és egzisztenciájuk volt az Egyesült Államokban, és mindössze azzal sértették meg a törvényt, hogy illegálisan léptek az ország területére. Egyúttal jelezte:

kész lenne együttműködni a kongresszusi demokratákkal a bevándorlás kérdésében, de konkrét javaslatokat nem említett.

A november 3-án tartott félidős választás napján készült felmérések alapján a bevándorlás a harmadik legfontosabb kérdés volt a szavazók számára, a gazdaság és a demokrácia állapota mögött. A Republikánus Párt számára különösen fájdalmas lehetett, hogy a hagyományosan konzervatív Texas latin-amerikai származású lakosságának egy része átpártolt a demokratákhoz, és ami jelentős szerepet játszhatott a Demokrata Párt többségéhez a Kongresszusban.

Donald Trump egy évvel ezelőtt még a szöges ellentétét mondta annak, amit most: akkor határozottan kijelentette, hogy kormányzata bevándorlási razziái „nem mentek elég messzire”. Az elnök mostani, megengedőbb nyilatkozata éles ellentétben áll a Fehér Ház és a belbiztonsági minisztérium kommunikációjával is, nemrég ugyanis mindkettő jelezte: a bevándorlási és vámügyi hivatal (ICE) nem hátrál meg, folytatják az illegális határátlépők letartóztatását és kitoloncolását.

ICE-forrásoktól megtudta a CBS, hogy a hatóság azt az utasítást kapta: naponta vegyenek őrizetbe mintegy 2700 bevándorlót.

Ez jóval több, mint a korábbi napi 2000 emberre vonatkozó célkitűzés. Az idei razziák korábban több amerikai nagyvárosban, köztük Chicagóban, Los Angelesben és Minneapolisban is tiltakozásokat váltottak ki, utóbbi helyszínen két amerikai tüntetőt is agyonlőttek ICE-ügynökök – emlékeztet a lap.