ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.63
usd:
327.39
bux:
0
2026. október 23. péntek Gyöngyi
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
TRAPPES, FRANCE - OCTOBER 23: Forensic officers examine evidence at the site of a petrol station where a gunman opened fire from a vehicle, killing one person and injuring four others, in Trappes, a suburb west of Paris in the Yvelines department, France, on Friday, October 23, 2026. Mayor of Trappes Ali Rabeh confirmed on social media that a gunman fired shots from his car at several individuals across Trappes and nearby La Verriere, while the Yvelines Prefecture and emergency services secured the perimeter as law enforcement apprehended a suspect. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Gépkarabéllyal vadászott járókelőkre egy férfi Párizs mellett, egy 12 éves gyereket is eltalált

Infostart / MTI

Gépkarabéllyal emberekre lőtt egy férfi pénteken az utcán a franciaországi Trappes-ban és La Verriere-ben, a párizsi régió két szomszédos városában. Egy ember meghalt, négyen megsebesültek a támadásban, amelyet az országos terrorellenes ügyészség vizsgál – közölték a hatóságok.

A feltételezett támadót, aki a gépkocsijából lőtt járókelőkre, elfogták a szomszédos Coignieres településen – közölte a rendőrség, amely szerint az események délelőtt fél 11 órakor történtek.

A vizsgálatot „terrorista tevékenységhez köthető gyilkosság címén indították el, tekintettel arra, hogy a cselekmények fajhoz, etnikumhoz, nemzethez vagy valláshoz való vélt vagy valódi hovatartozás miatt történtek.

Az elfogott férfit őrizetbe vették” – írta közleményében az ügyészség.

A vizsgálat tárgya ezenkívül sorozatlövő automata fegyver birtoklásának jogossága és bűnszövetkezet létrehozása emberellenes bűncselekmények elkövetésére is.

A támadást Sébastien Lecornu miniszterelnök „nagyon súlyosnak” minősítette az X közösségi oldalon, Laurent Nunez belügyminiszter pedig elindult a helyszínre.

Emmanuel Macron köztársasági elnök kifejezte „mély megrendülését”, és megköszönte a rendfenntartóknak, hogy elfogták az elkövetőt.

Az illetékes Yvelines megyei prefektúra szerint a mentők még nem hagyták el a helyszínt, ugyanis a támadás mérlege nem végleges.

A támadó „nyilvánvalóan véletlenszerűen lőtt és tömeggyilkosságot akart elkövetni”

– mondta Ali Rabeh, Trappes polgármestere a BFM hírtévében. Hozzátette: „A férfi (gépkocsijával) áthaladt Trappes városán, ahol tüzet nyitott egy benzinkútra, egy egészségügyi központra és egy játszótérre".

A polgármester szerint a támadás áldozata egy afrikai származású, az egyik súlyos sérült pedig egy észak-afrikai arab ember.

A szomszédos La Verriere-ben egy 12 éves gyermeket ért találat – közölte a város polgármestere, Nicolas Dainville a BFM-en. Rajta kívül két férfi, egy 29 és egy 49 éves sebesült meg, őket kórházba szállították.

A France2 köztévé értesülése szerint az elfogott támadó egy 39 éves férfi, a támadások helyszínéhez közeli Plaisir település lakosa.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Gépkarabéllyal vadászott járókelőkre egy férfi Párizs mellett, egy 12 éves gyereket is eltalált

terrorizmus

franciaország

sérültek

fegyveres támadás

halott

gépkarabély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vége a Bem téri megemlékezésnek, elkezdődött a Kossuth téri ünnepség – percről percre az október 23-i eseményekről

Vége a Bem téri megemlékezésnek, elkezdődött a Kossuth téri ünnepség – percről percre az október 23-i eseményekről

Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról; a 70. évforduló alkalmából ünnepi rendezvényt tartanak az Országházban külföldi vendégek részvételével. A világ számos pontján szerveznek koszorúzást, megemlékezést, ünnepi műsort: Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést, Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobrot, de ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is. Kövesse velünk az eseményeket!
 

A Niagara-vízesés és az Eiffel-torony is magyar nemzeti színekben tiszteleg 1956 előtt

1956 – fényképes emlékpontokat állítottak több helyen Budapesten

Különleges izgalmakat tár fel Illyés Gyula 1956-os jegyzettömbje

Romsics Ignác az Arénában: az 1956-os forradalom sokszínűségében az egységet a függetlenség és a szabadság vágya adta

Forgalomkorlátozások a fővárosban

A műegyetemisták 16 pontjával kezdődött – 70 éve történt a forradalom

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan szerepben Melania Trump: ukrajnai fegyverszünetet, elhurcolt ukrán gyermekek hazatérését segítette aktívan

Váratlan szerepben Melania Trump: ukrajnai fegyverszünetet, elhurcolt ukrán gyermekek hazatérését segítette aktívan

Melania Trup amerikai first lady közreműködött a dél-ukrajnai Oleski városban október 29-én kezdődő tűzszünet megkötésében - jelentette pénteken a washingtoni Fehér Ház.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról: orvosai tanácsára lemondták közelgő utazását

Újabb hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról: orvosai tanácsára lemondták közelgő utazását

XIV. Leó pápa orvosi javaslatra lemondta a jövő hétre tervezett assisi látogatását, mivel a nemrégiben elvégzett tüdőműtétje után még kockázatos lenne számára a helikopteres utazás.

BBC
Business Sport Travel Science
Deadly shooting near Paris investigated as 'crime of terrorism', minister says

Deadly shooting near Paris investigated as 'crime of terrorism', minister says

One person is killed and five wounded in a series of attacks and the suspected gunman has been apprehended.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 23. 16:03
Riasztást adott le egy tanker a Fekete-tengeren, nem sokkal később már alig látszott ki a vízből – videó
2026. október 23. 12:14
Vlagyimir Putyin: ez véleményem szerint politikai skizofrénia
×
×