Gépkarabéllyal vadászott járókelőkre egy férfi Párizs mellett, egy 12 éves gyereket is eltalált

A feltételezett támadót, aki a gépkocsijából lőtt járókelőkre, elfogták a szomszédos Coignieres településen – közölte a rendőrség, amely szerint az események délelőtt fél 11 órakor történtek.

A vizsgálatot „terrorista tevékenységhez köthető gyilkosság címén indították el, tekintettel arra, hogy a cselekmények fajhoz, etnikumhoz, nemzethez vagy valláshoz való vélt vagy valódi hovatartozás miatt történtek.

Az elfogott férfit őrizetbe vették” – írta közleményében az ügyészség.

A vizsgálat tárgya ezenkívül sorozatlövő automata fegyver birtoklásának jogossága és bűnszövetkezet létrehozása emberellenes bűncselekmények elkövetésére is.

A támadást Sébastien Lecornu miniszterelnök „nagyon súlyosnak” minősítette az X közösségi oldalon, Laurent Nunez belügyminiszter pedig elindult a helyszínre.

Emmanuel Macron köztársasági elnök kifejezte „mély megrendülését”, és megköszönte a rendfenntartóknak, hogy elfogták az elkövetőt.

Az illetékes Yvelines megyei prefektúra szerint a mentők még nem hagyták el a helyszínt, ugyanis a támadás mérlege nem végleges.

A támadó „nyilvánvalóan véletlenszerűen lőtt és tömeggyilkosságot akart elkövetni”

– mondta Ali Rabeh, Trappes polgármestere a BFM hírtévében. Hozzátette: „A férfi (gépkocsijával) áthaladt Trappes városán, ahol tüzet nyitott egy benzinkútra, egy egészségügyi központra és egy játszótérre".

A polgármester szerint a támadás áldozata egy afrikai származású, az egyik súlyos sérült pedig egy észak-afrikai arab ember.

A szomszédos La Verriere-ben egy 12 éves gyermeket ért találat – közölte a város polgármestere, Nicolas Dainville a BFM-en. Rajta kívül két férfi, egy 29 és egy 49 éves sebesült meg, őket kórházba szállították.

A France2 köztévé értesülése szerint az elfogott támadó egy 39 éves férfi, a támadások helyszínéhez közeli Plaisir település lakosa.