Újabb súlyos vádak Andrew Tate-ék ellen – két 15 éves lány is érintett

A román vádhatóság pénteki közleménye szerint ezúttal két 15 éves lány sérelmére elkövetett gyermekkereskedelemmel, kiskorú ellen elkövetett szexuális visszaéléssel, a tanú befolyásolásával, illetve pénzmosással vádolják őket. A DIICOT négy – együttesen 825 ezer euró értékű – luxusautó és 1,25 millió amerikai dollár elkobzását is kérte a bíróságtól.

A vádirat szerint 2012-2021 között Andrew Tate szerelmet színlelve elcsábított két, beszervezésük idején még csak 15 éves lányt, akiket érzelmi zsarolással és fizikai bántalmazással az angliai Lutonban, illetve több Bukarest környéki helyszínen pornográf tartalmak gyártására kényszerített. A lányok videochat-csatornáit az ügyészek szerint testvére, Tristan működtette. A két kiskorú lány szexuális kizsákmányolásából származó bevételüket a DIICOT több mint egymillió dollárra becsülte.

A közösségi médiában több mint hétmillió követővel rendelkező, luxuskörnyezetben mutatkozó, gyakran nőkön gúnyolódó tartalmakat megosztó Tate testvéreket korábban romániai lakhelyükön is őrizetbe vették, de az első körben összeállított, több más bűncselekményre is kiterjedő vádiratot 2024 őszén szabálytalanságokra hivatkozva a bukaresti táblabíróság visszautalta az ügyészségnek.

A Tate testvéreket és feltételezett bűntársaikat 2022. december 30-án tartóztatták le Bukarest Voluntari nevű elővárosában. A fivérek villájában fegyvereket és nagy összegű készpénzt találtak. Később tíz ingatlant és tizenöt luxusautót foglaltak le tőlük. Több hónapos vizsgálati fogság, illetve hatósági felügyelet után Andrew és Tristan Tate, illetve két román bűntársuk ellen 2023 júniusában emelt vádat a DIICOT bűnszervezet létrehozása, többrendbeli emberkereskedelem, kétrendbeli nemi erőszak, informatikai rendszerekhez való jogellenes hozzáférés, informatikai adatok módosítása, valamint ütlegelés és egyéb erőszakos tettek miatt. A bukaresti táblabíróság azonban 2024 novemberében több bizonyítékot kizárt, és elrendelte a nyomozás újraindítását.

A továbbra is hatósági felügyelet alatt lévő Tate fivérek 2025-ben már elhagyhatták Romániát, de 2026 májusában a DIICOT közölte, hogy nők elleni diszkrimináció és gyűlöletkeltés gyanújával is bűnvádi eljárást indított Andrew Tate ellen.