Az amerikaiak szerint „kész” a Hormuzi-szoros

Brad Cooper tengernagy az X közösségi platformon közzétett videóban azt mondta, hogy sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni Forradalmi Gárda. A szoros nemzetközileg elismert tranzitútvonalai mentesek az iráni tengeri aknáktól – tette hozzá Brad Cooper.

A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a Hormuzi-szoroson. Ezek a hajók mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak.

Az Irán elleni közel hat hónapos háború alatt a szorosban – az olajipar számára kulcsfontosságú vízi úton – a forgalom jelentősen visszaesett, ami az olaj- és gázárak emelkedéséhez vezetett világszerte.