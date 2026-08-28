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Teherhajók a Hormuzi-szorosban fekvõ Bandar-Abbász iráni kikötõváros partjáról nézve 2026. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Az amerikaiak szerint „kész” a Hormuzi-szoros

Infostart / MTI

Aknamentesítették a Hormuzi-szoros nemzetközileg elismert tranzitútvonalait - jelentette be az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) vezetője csütörtökön.

Brad Cooper tengernagy az X közösségi platformon közzétett videóban azt mondta, hogy sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni Forradalmi Gárda. A szoros nemzetközileg elismert tranzitútvonalai mentesek az iráni tengeri aknáktól – tette hozzá Brad Cooper.

A tengernagy elmondása szerint az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a Hormuzi-szoroson. Ezek a hajók mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak.

Az Irán elleni közel hat hónapos háború alatt a szorosban – az olajipar számára kulcsfontosságú vízi úton – a forgalom jelentősen visszaesett, ami az olaj- és gázárak emelkedéséhez vezetett világszerte.

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