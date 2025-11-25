ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.58
usd:
330.36
bux:
108304.73
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cropped image of an airplane, only showing the wing while in flight above the clouds.
Nyitókép: Moazzam Ali Brohi/Getty Images

Több mint 30 év után megszűnik egy európai légitársaság

Infostart

A vállalat a repülőgépeit adta bérbe személyzettel együtt.

Harminchárom év után leállította működését a rigai központú SmartLynx Airlines. A céget októberben adta el a korábbi tulajdonos Avia Solutions-csoport a menedzsment és egy holland befektető konzorciumának. A jelentős adótartozással is rendelkező légitársaság ezt követően nem sokkal, november elején csődöt jelentett, és szerkezetátalakításba kezdett a hektikus piaci környezetre, a növekvő költségekre, a repülőgépek átadásának késésére és a vártnál lassabb keresletnövekedésre hivatkozva – írta az Airportal.hu.

A SmartLynx márkanév alatt működő észt és máltai légicégeit megtartotta az Avia Solutions, de a légitársasági portfóliójának konszolidációja részeként egy cégbe integrálja és átnevezi azokat.

Kezdőlap    Külföld    Több mint 30 év után megszűnik egy európai légitársaság

repülőgép

légitársaság

bérbeadás

lettország

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megrendült a németek bizalma a Trump vezette Egyesült Államokban

Franciaország a fő partner
Megrendült a németek bizalma a Trump vezette Egyesült Államokban

Fordult a kocka a németek körében az első számú kül- és biztonságpolitikai szövetséges megítélésében. Egy éve még az Egyesült Államok állt az első helyen, mára viszont egy friss felmérés szerint kénytelen volt átadni helyét Franciaországnak.
Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
 

Gyorsan bekövetkezhet az is, hogy Washingtonba utazzon Volodimir Zelenszkij

Amerikai-orosz–ukrán tárgyalásfolyam zajlik az Egyesült Arab Emírségekben

A 28 pontos béketerv már nem is létezik, most már az elnököknek kell dönteniük

Moszkva: Európával majd később foglalkozunk

Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, a papír alapú folyamatok megszűnnek, a fiókokba, személyes ügyintézésre csak a legkomplexebb ügyekben járunk, ahol még igényeljük a személyes jelenlétet. Ám most a digitális világot, a digitális belső működést és az ügyfél front-endeket is feje tetejére állítja az AI-forradalom, és annak legújabb ága, az „agentic AI”. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök az IT-területén és az üzleti funkciókban új, korábban elképzelhetetlen sebességet és rendkívüli hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget adnak a cégeknek. Az AI- és a digitális forradalom mélyére ásunk szakértők segítségével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig nem az igazi: megint kikapott a United, merre tartanak Amorimék?

Még mindig nem az igazi: megint kikapott a United, merre tartanak Amorimék?

A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

It comes as US and Russian officials are set to hold talks in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 13:53
El kell ismerni? – Korszakos uniós döntés születhetett a melegházasságról
2025. november 25. 13:43
Felszólítás az Európai Bizottságnak: újra elítélte Magyarországot az Európai Parlament
×
×
×
×