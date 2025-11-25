Több mint 30 év után megszűnik egy európai légitársaság

Harminchárom év után leállította működését a rigai központú SmartLynx Airlines. A céget októberben adta el a korábbi tulajdonos Avia Solutions-csoport a menedzsment és egy holland befektető konzorciumának. A jelentős adótartozással is rendelkező légitársaság ezt követően nem sokkal, november elején csődöt jelentett, és szerkezetátalakításba kezdett a hektikus piaci környezetre, a növekvő költségekre, a repülőgépek átadásának késésére és a vártnál lassabb keresletnövekedésre hivatkozva – írta az Airportal.hu.

A SmartLynx márkanév alatt működő észt és máltai légicégeit megtartotta az Avia Solutions, de a légitársasági portfóliójának konszolidációja részeként egy cégbe integrálja és átnevezi azokat.