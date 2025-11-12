ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 12. szerda
Cathedral Square, aka Sobornaya Square, is the central square of the Moscow Kremlin, a historic fortified complex at the heart of Moscow, overlooking the Moskva River. It is the best known of Russian citadels and includes five palaces, four cathedrals, and the enclosing Kremlin Wall with Kremlin towers. The complex serves as the official residence of the President of the Russian Federation. View of the Moscow International Business Center (aka Moskve-City) behind, on the left. Soltan FrĂŠdĂŠric/Getty Images
Nyitókép: Soltan Frédéric/Getty Images

Kreml: az Ukrajnát támogató országok lassan rájönnek, hogy ellopják a pénzüket

Infostart / MTI

Dimitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerint a kijevi rezsim elsikkasztja a az európai és amerikai adófizetőktől beszedett és Ukrajnának juttatott pénzt.

Ukrajna támogatói kezdenek rájönni, hogy a pénzük jelentős része eltűnik Ukrajnában - hangoztatta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságíróknak a Kijevben kirobbant korrupciós botrányra reagálva.

„Ezek az országok (az Európai Unió és az Egyesült Államok) egyre jobban és jobban kezdik felismerni, hogy a pénzek jelentős részét, amelyet adófizetőiktől beszednek, a kijevi rezsim elsikkasztja. Ez teljesen nyilvánvaló. És egyre több és több ember megérti ezt” – mondta Peszkov.

Megerősítette a brit Financial Times napilap értesülését, miszerint Jonathan Powell, a brit miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója valóban kapcsolatba lépett korábban Jurij Usakovval, az orosz elnök külpolitikai tanácsadójával.

„Valóban volt kapcsolatfelvétel, a kapcsolat létrejött, ez így van. A párbeszéd nem folytatódott. Az a helyzet, hogy a kapcsolatfelvétel során beszélgetőpartnerünkben élesen élt az a kívánság, hogy az európaiak álláspontjáról beszéljen, és hiányzott belőle a szándék és a kívánság, hogy meghallgassa a mi álláspontunkat. Természetesen, mivel nem volt lehetőség a véleménycserére, a párbeszéd nem folytatódott” – mondta Dimitrij Peszkov.

A The Financial Times szerint Jonathan Powell 2025 elején megpróbált nem hivatalos csatornát nyitni a Kreml felé, és felhívta Jurij Usakovot. A telefonbeszélgetés célja az volt, hogy ismertesse az orosz féllel a brit és más európai országok álláspontját. A lap szerint egy alkalommal történt véleménycsere, és Jonathan Powell nem tudta létrehozni a kommunikációs csatornát.

Dimitrij Peszkov elmondta, hogy az orosz fél nem vitatta meg amerikai partnereivel a Tyihon (Sevkunov) szimferopoli és krími metropolita ellen az ukrán titkosszolgálatok által tervezett, február 28-án leleleplezett merényletkísérletet. Ezzel arra reagált, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerdán közölte: a tervezett pokolgépes gyilkosság célja az volt, hogy meghiúsítsa a tárgyalásokat Oroszország és az Egyesült Államok között.

Az FSZB arról is beszámolt, hogy a meghiúsított merénylet ügyében februárban őrizetbe vett két egyházi személy után most őrizetbe vett két újabb gyanúsítottat.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint a NATO-tagállamok nem tűrhetik tovább az orosz légteret sértő repüléseket, és ha Moszkva nem hagy fel a provokációkkal, a szövetségnek határozottabban kell reagálnia, akár az orosz gépek lelövésével is.
A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.
 

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
Az európai részvénypiacokon látott komolyabb emelkedés után az amerikai tőzsdék vegyes képet mutattak. A Dow Jones mutatója már a legelején kiemelkedett a mezőnyből és végül magabiztos pluszban zárt, melynek következtében újabb történelmi rekordon fejezte be a kereskedést. Először került 48 ezer pont fölé az index. A szerdai kereskedésben a befektetők kockázati étvágyát elsősorban az a várakozás hajtotta, hogy az amerikai Képviselőházban tervezett szavazással véget érhet az USA történetének leghosszabb kormányzati leállása.

Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.

The White House accuses Democrats of creating a "fake narrative". It also says the victim is the late Virginia Giuffre.

