Omlásveszély miatt bizonytalan időre lezárják a népszerű turisztikai látványosságot

Az üzemeltető tájékoztatása szerint azért vált szükségessé a csatorna lezárása, mert partjain meg kell erősíteni az omlásveszélyes lejtőket.

Két éve már egyszer hosszabb időre lezárták a csatornát a leomló partszakaszok miatt.

Az üzemeltető közlése szerint egyelőre nem tudják, hogy mikor nyílhat meg ismét a csatorna a hajóforgalom előtt.

A mintegy 6 kilométer hosszú, 25 méter széles és 8 méter mély csatorna Görögország egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága. A vízi utat szegélyező meredek sziklafalak néhol a 85 méteres magasságot is elérik. A csatorna jelentősen lerövidíti a Jón-tenger és az Égei-tenger közötti tengeri útvonalat, mivel így nem kell megkerülni az egész Peloponnészoszi-félszigetet.

A Türr István és Gerster Béla tervei alapján épült, és 1893-ban megnyílt csatornán legfeljebb 17 méter szélességű hajók tudnak átkelni.