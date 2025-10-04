Kisbusz méretű léghajót tesztel a NATO – mindent látni fog

A 12 méter hosszú légijárművet Portugáliában, a NATO Repmus 25 hadgyakorlatán mutatták be. Évente rendezik meg ezt a seregszemlét, ahol a nyugati világ leginnovatívabb cégei vonultatják fel legújabb fejlesztéseiket a hadiflották képviselői előtt. Ám nemcsak egyszerű kiállításról van itt szó, hanem arról, hogy a tengerészek valós harci helyzeteket imitáló körülmények között tesztelhetik az eszközöket. Ezen a nyúzópróbán a fejlesztők is nagy lelkesedéssel vesznek részt, mivel azt remélik, hogy megrendeléseket kaphatnak egyik-másik országtól vagy akár az egész katonai szövetségtől.

A finn Kelluu cég is azért vitte el Portugáliba a robotléghajóját, mert abban bízik, hogy esetleg új vevőkre akadhat. Az északi ország légiereje már júniusban kipróbálta a Kelluu LTA-t. Ez volt az első alkalom, hogy egy léghajó részt vett az Atlantic Trident 25 fedőnevű, kéthetes taktikai és hadműveleti kiképzési gyakorlaton, amelyet Finnország több helyszínén tartottak.

Amúgy a vállalat egyike annak a körülbelül tíz cégnek, amely képalkotó és egyéb érzékelő berendezéseket fejleszt és gyárt kereskedelmi, valamint tudományos célokra. Mivel a NATO már egy ideje szeretné minél jobban ellenőrzése alá vonni a szövetséghez tartozó tengereket és óceánokat, a finn cégnek is jó esélye van arra, hogy hadi beszállító is legyen.

A Kelluu robotjárműve viszonylag kicsinek számít a léghajók között. Ám a szerénynek mondható méretei pont elegendők ahhoz a feladathoz, amire tervezték. A vállalat állítása szerint akár 12 órán át is képes kis magasságban járőrözni, miközben elektrooptikai, illetve infravörös kameráival, továbbá az elektromágneses hullámokat figyelő passzív rendszereivel, és még más érzékelőjével folyamatosan pásztázza a víz felszínét. A felbocsátásához pedig nem kell kifutópálya, és még a zord sarkvidéki időjárásban is képes repülni. „Ezek a léghajók nagyon csendesen, bármiféle árulkodó fény, hő, vagy elektromágneses sugárzás nélkül működnek, és valós idejű kapcsolatban állnak az irányítóikkal” – nyilatkozott a The War Zone-nak Janne Hietala, a vállalat vezérigazgatója.

A portál emlékeztet rá, hogy a tengerek feletti ellenőrzés az ukrajnai háború kitörése óta egyre fontosabb feladata a NATO-nak. Ennek megfelelően ez év elején a szövetség elindította a Baltic Sentry hadműveletet válaszul arra, hogy a Balti-tengeren több olyan szabotázs akció is történt, amelyek Kínához, vagy Oroszországhoz köthetők. A finn hatóságok szerint az egyik ilyen incidensben – vélhetően Moszkva megbízásából – az Eagle S nevű kereskedelmi hajó szándékosan húzta horgonyát a tengerfenéken, hogy elszakítson víz alatti kommunikációs és energetikai kábeleket. A hajót a finnek feltartóztatták, és amikor átkutatták, kiderült, hogy tele volt kémfelszereléssel. Le is tartóztatták a legénységét, amint az ebben a videóban látható.

Ahogy a Baltic Sentry-nek, a NATO szélesebb körű terveinek is az a fő célja, hogy a hajókat könnyebb legyen nyomon követni, és ha valamilyen furcsa dolgot művelnének, akkor arra gyorsan reagálhasson a szövetség flottája. Az oroszok által alkalmazott hibrid hadviselésnek éppen az a lényege, hogy olyan akciókat hajtsanak végre, amelyek lehetőleg nagy károkat okoznak, de az még ne érje el azt a szintet, ami közvetlen katonai konfliktushoz vezetne.

A holland, a dán és a német hírszerzés is időről időre beszámol arról, hogy vagy áruszállítónak, vagy halászhajónak látszó járművek ólálkodnak a fontosabb kikötők környékén, továbbá a partok közelében lévő energetikai, illetve ipari létesítmények közelében. Adatokat gyűjtenek, mobiltelefonokat hallgatnak le és megpróbálják feltérképezni a nyugati szövetség tenger alatt húzódó, kritikus infrastruktúráját. Vagyis a kommunikációs kábeleket, a villamosenergia-, az olaj- és a gázvezetékeket. Ezeket aztán egy kiélesedő konfliktus estén gyorsan szétrombolhatják, óriási zűrzavart és károkat okozva ezzel.

A finnek által fejlesztett megfigyelő léghajó éppen az ilyen veszélyes akciókat hiúsíthatja meg azzal, hogy idejekorán leleplezi a gyanús hajókat.