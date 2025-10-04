ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A finn Kelluu cég tengeri megfigyelő léghajója.
Nyitókép: Kelluu

Kisbusz méretű léghajót tesztel a NATO – mindent látni fog

Infostart

Tengeri megfigyeléshez akarják használni azt a robotléghajót, amivel a hajóforgalmat szeretné folyamatos megfigyelés alatt tartani a NATO.

A 12 méter hosszú légijárművet Portugáliában, a NATO Repmus 25 hadgyakorlatán mutatták be. Évente rendezik meg ezt a seregszemlét, ahol a nyugati világ leginnovatívabb cégei vonultatják fel legújabb fejlesztéseiket a hadiflották képviselői előtt. Ám nemcsak egyszerű kiállításról van itt szó, hanem arról, hogy a tengerészek valós harci helyzeteket imitáló körülmények között tesztelhetik az eszközöket. Ezen a nyúzópróbán a fejlesztők is nagy lelkesedéssel vesznek részt, mivel azt remélik, hogy megrendeléseket kaphatnak egyik-másik országtól vagy akár az egész katonai szövetségtől.

A finn Kelluu cég is azért vitte el Portugáliba a robotléghajóját, mert abban bízik, hogy esetleg új vevőkre akadhat. Az északi ország légiereje már júniusban kipróbálta a Kelluu LTA-t. Ez volt az első alkalom, hogy egy léghajó részt vett az Atlantic Trident 25 fedőnevű, kéthetes taktikai és hadműveleti kiképzési gyakorlaton, amelyet Finnország több helyszínén tartottak.

Amúgy a vállalat egyike annak a körülbelül tíz cégnek, amely képalkotó és egyéb érzékelő berendezéseket fejleszt és gyárt kereskedelmi, valamint tudományos célokra. Mivel a NATO már egy ideje szeretné minél jobban ellenőrzése alá vonni a szövetséghez tartozó tengereket és óceánokat, a finn cégnek is jó esélye van arra, hogy hadi beszállító is legyen.

A Kelluu robotjárműve viszonylag kicsinek számít a léghajók között. Ám a szerénynek mondható méretei pont elegendők ahhoz a feladathoz, amire tervezték. A vállalat állítása szerint akár 12 órán át is képes kis magasságban járőrözni, miközben elektrooptikai, illetve infravörös kameráival, továbbá az elektromágneses hullámokat figyelő passzív rendszereivel, és még más érzékelőjével folyamatosan pásztázza a víz felszínét. A felbocsátásához pedig nem kell kifutópálya, és még a zord sarkvidéki időjárásban is képes repülni. „Ezek a léghajók nagyon csendesen, bármiféle árulkodó fény, hő, vagy elektromágneses sugárzás nélkül működnek, és valós idejű kapcsolatban állnak az irányítóikkal” – nyilatkozott a The War Zone-nak Janne Hietala, a vállalat vezérigazgatója.

A portál emlékeztet rá, hogy a tengerek feletti ellenőrzés az ukrajnai háború kitörése óta egyre fontosabb feladata a NATO-nak. Ennek megfelelően ez év elején a szövetség elindította a Baltic Sentry hadműveletet válaszul arra, hogy a Balti-tengeren több olyan szabotázs akció is történt, amelyek Kínához, vagy Oroszországhoz köthetők. A finn hatóságok szerint az egyik ilyen incidensben – vélhetően Moszkva megbízásából – az Eagle S nevű kereskedelmi hajó szándékosan húzta horgonyát a tengerfenéken, hogy elszakítson víz alatti kommunikációs és energetikai kábeleket. A hajót a finnek feltartóztatták, és amikor átkutatták, kiderült, hogy tele volt kémfelszereléssel. Le is tartóztatták a legénységét, amint az ebben a videóban látható.

Ahogy a Baltic Sentry-nek, a NATO szélesebb körű terveinek is az a fő célja, hogy a hajókat könnyebb legyen nyomon követni, és ha valamilyen furcsa dolgot művelnének, akkor arra gyorsan reagálhasson a szövetség flottája. Az oroszok által alkalmazott hibrid hadviselésnek éppen az a lényege, hogy olyan akciókat hajtsanak végre, amelyek lehetőleg nagy károkat okoznak, de az még ne érje el azt a szintet, ami közvetlen katonai konfliktushoz vezetne.

A holland, a dán és a német hírszerzés is időről időre beszámol arról, hogy vagy áruszállítónak, vagy halászhajónak látszó járművek ólálkodnak a fontosabb kikötők környékén, továbbá a partok közelében lévő energetikai, illetve ipari létesítmények közelében. Adatokat gyűjtenek, mobiltelefonokat hallgatnak le és megpróbálják feltérképezni a nyugati szövetség tenger alatt húzódó, kritikus infrastruktúráját. Vagyis a kommunikációs kábeleket, a villamosenergia-, az olaj- és a gázvezetékeket. Ezeket aztán egy kiélesedő konfliktus estén gyorsan szétrombolhatják, óriási zűrzavart és károkat okozva ezzel.

A finnek által fejlesztett megfigyelő léghajó éppen az ilyen veszélyes akciókat hiúsíthatja meg azzal, hogy idejekorán leleplezi a gyanús hajókat.

Kezdőlap    Külföld    Kisbusz méretű léghajót tesztel a NATO – mindent látni fog

nato

tengeri hadviselés

léghajó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

"Október 6-tól lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű hitel, amely fix 3 százalékos kamatozású" - jelentette be. A kormány dolgozik egy vállalkozási adócsökkentési programon is. Kérdésre válaszolva vallott arról is, mit szokott esténként csinálni, ha nem tud elaludni, és nyugtalanul forgolódik az ágyában; sporttal kapcsolatos.
 

Orbán Viktor: Semjén Zsolt személyén keresztül az egyházra is csapást lehetett volna mérni

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tetemes elbocsájtásokra készül a Renault

Tetemes elbocsájtásokra készül a Renault

A Renault 3000 állás megszüntetését tervezi a támogató funkciókat ellátó területeken – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Klímával fűtenél télen? Lehet, hogy erről te sem tudtál, hatalmas pénzt spórolhatsz így

Klímával fűtenél télen? Lehet, hogy erről te sem tudtál, hatalmas pénzt spórolhatsz így

Magyarországon is egyre többen fontolgatják, hogy a hagyományos gázfűtést kiváltva klímaberendezések felszerelésével oldják meg otthonuk fűtését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three airstrikes hit Gaza in early hours as IDF told to prepare for phase one of Trump plan

Three airstrikes hit Gaza in early hours as IDF told to prepare for phase one of Trump plan

The Israeli military has said that the safety of its troops are a top priority and warns "a rapid response to neutralize any threat" may be needed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 13:07
Sem Istent, sem embert nem ismert a romániai vihar
2025. október 4. 11:50
Már fél Oroszországot hó borítja – videó
×
×
×
×