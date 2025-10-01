ARÉNA - PODCASTOK
Jane Goodall brit etológus, állatvédő és csimpánzkutató, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) békenagykövete interjút ad az MTI-nek Budapesten 2016. május 23-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Elhunyt Jane Goodall

Infostart

A Jane Goodall Intézet közlése szerint Jane Goodall, az ENSZ Béke Hírnöke, az intézet alapítója elhunyt.

A világhírű etológus felfedezései forradalmasították a tudományt, Jane Goodall fáradhatatlan szószólója volt a természeti világunk védelmének és helyreállításának - olvasható a közleményben.

Jane Goodall 1934. április 3-án született Londonban. A világ legkiemelkedőbb csimpánzszakértőjének tartották, több mint 60 éven át tanulmányozta a vadon élő csimpánzok társas és családi interakcióit.

Goodall először 1960-ban járt a tanzániai Gombe Stream Nemzeti Parkban, hogy megfigyelje a csimpánzokat.

A kutató a róla elnevezett a Jane Goodall Intézet és a Roots & Shoots program alapítója volt , széles körben dolgozott természetvédelmi és állatjóléti kérdésekkel.

2002 áprilisában az ENSZ békenagykövetévé nevezték ki.

Goodall a Világjövő Tanácsának tiszteletbeli tagja volt .

