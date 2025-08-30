ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az izraeli légierő egyik AH64 Apache harci helikoptere libanoni célpontokat támad a két ország határ menti térségében, Észak-Izraelből fényképezve 2024. október 2-án, a palesztinokat támogató Hezbollah libanoni síita milícia és az izraeli erők harcai idején.
Nyitókép: MTI/AP/Baz Ratner

Kiiktatták a világ egyik legveszedelmesebb terroristáját

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy légicsapással likvidálta az Iszlám Állam (ISIS) legmagasabb rangú vezetőjét a Gázai övezetben.

Az IDF közleménye szerint Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida kiiktatására az elmúlt héten került sor a közép-gázai Al-Bureidzs térségében – számolt be a The Times of Israel, amit a Portfolio szemlézett.

Abu Zubaida az ISIS palesztin körzetének vezetőjeként szolgált, ő felelt a Ciszjordániában, a Gázai övezetben és a Sínai-félszigeten szervezett terrortámadások koordinációjáért és végrehajtásáért.

Az izraeli hadsereg szerint a szervezet aktívan harcolt az IDF erői ellen, valamint fegyverek és anyagi források Gázába történő csempészetét segítette.

(Címlapképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Kiiktatták a világ egyik legveszedelmesebb terroristáját

iszlám állam

terrorista

izrael

gáza

légicsapás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: egyre durvább az éhínség a Gázai övezetben, és a válság tovább fokozódhat

Csicsmann László: egyre durvább az éhínség a Gázai övezetben, és a válság tovább fokozódhat

Politikai nyomásgyakorlás lehet az ENSZ BT tagállamainak a célja azzal, hogy közös közleményben jelezték, ellentétes a nemzetközi joggal az éhínség fegyverként való használata a Gázai övezetben – mondta az InfoRádióban a Közel-Kelet szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint egy ilyen állásfoglalással nem lehet rendezni a konfliktust, ráadásul az Egyesült Államok nem is csatlakozott a kezdeményezéshez. Arról is beszélt, mennyi esély van a közeljövőben a tűzszünetre, továbbá kifejtette a véleményét arról is, egységes szervezet-e még a Hamász.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. A fronton az oroszok azon dolgoznak, hogy elvágják a donyecki Dopropillját a központi Kramatorszk és Szlovjanszk városoktól, mindemellett megkezdődött Sahove bekerítése. Úgy fest, a Pokrovszktól északra zajló orosz offenzívát az ukrán elit erők lassítani tudták csak, megfékezni nem. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fizetési sapka jöhet a legendás bajnokságban: a kis csapatoknak kedvezhet a szigorú döntés

Fizetési sapka jöhet a legendás bajnokságban: a kis csapatoknak kedvezhet a szigorú döntés

Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

The tariffs can remain in place until mid-October to allow the Trump administration time to request the Supreme Court take up the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 12:05
Putyin részleteket árult el vasárnapi kínai útjáról
2025. augusztus 30. 10:56
Donald Trump kukázta Joe Biden nyilatkozatát
×
×
×
×