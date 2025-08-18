Az államfő szerint az erdélyi határozott és építő magyar identitástudat minden magyar számára példát jelent

Az államfő erdélyi magánlátogatása második napján a magyar színházban részt vett a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális fesztiváljának és közösségi ünnepének nyitóeseményén.

"Úgy látom, Erdély magyar népe a modern világban sem ingott meg, és ismét a már bevált utat választja. Együtt, összefogva épít. Köszönöm Önöknek az összetartást, a közösség erejének és a magyar jövő építésének a példáját" - mondta köszöntőbeszédében.

Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke bejelentette: a rendezvénysorozat vasárnap esti záróeseményén Kapu Tibor magyar űrhajós is jelen lesz.